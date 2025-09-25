'TVOJA BRAĆA PO ORUŽJU' /

Gotovina održao posebno emotivan govor za preminulog generala Rosu: 'Dragi Ante...'

25.9.2025.
19:59
RTL Danas
Rtl Danas
Komemoracija za nedavno preminulog generala Antu Rosu održana je u prostorijama Hrvatskog generalskog zbora u Zagrebu. Branitelj i utemeljitelj Generalskog zbora umro je u Francuskoj, gdje je i pokopan.

Njegovi bivši suradnici, prijatelji i suborci istaknuli su Rosin nemjerljiv doprinos u ustrojavanju Hrvatske vojske u koju je došao iz francuske Legije stranaca te na bojištima u Hrvatskoj i BiH. 

Posebno emotivan bio je govor generala Ante Gotovine koji je Rosu upoznao u Legiji stranaca, a zov napadnute domovine 1991. godine bio je, kazao je, budnica da se vrate, svatko sa svoje strane, braniti Hrvatsku.

"Bio je čovjek izvanrednog integriteta. Svojim profinjenim humorom motivirao nas je i bodrio u najtežim trenucima rata. Plemenit, nesebičan, zapovjednik odan svojim vojnicima. Uživao je respekt i povjerenje svojih nadređenih. Dragi Ante, mi tvoja braća po oružju sjećat ćemo se tvojih vrlina. Bio si vojnik u punom smislu te riječi. Do kraja. Nisi podnosio otrcane fraze i besmislenu stegu koja uništava osobnost vojnika. Bio si čovjek vjere i slobodarskog duha", kazao je Gotovina. Više pogledajte u prilogu.

 

Ante RosoAnte GotovinaKomemoracija
