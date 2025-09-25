Javne službe traže veće plaće, ministar im poručuje da je došao kraj, a privatnici ne mogu konkurirati

Zbog plaća učitelja, liječnika, državnih službenika i ostalih, sindikati i Vlada već su trebali sjesti za pregovarački stol. Ministar rada, Marin Piletić, najavljuje da će se to dogoditi uskoro. Dotad šalje poruku sindikatima da do povećanja neće doći.

"Mi smo svoju reformu završili prošle godine i nije za očekivati da će se rast plaća svih zaposlenih nastaviti dalje", rekao je ministar Piletić.

A sindikati javnih službi traže povećanje osnovice za 12 posto, rast uskrsnice sa 100 na 150 eura i naknadu za topli obrok od 100 eura. Pa Željko Stipić, predsjednik školskog sindikata Preporod mu poručuje: "Može ministar govoriti što hoće. Mi znamo da Hrvatska prednjači u Europi po inflaciji, a inflacija u svojoj definiciji znači obezvrjeđivanje novca. Što znači da ako ne možemo barem osnovicom pratiti inflaciju da cijena rada u javnim službama pada".

Plaće rastu, a produktivost baš i ne?

Tom rastu plaća ne mogu konkurirati privatnici, zavapili su opet u HUP-u pa pokazali brojke. Plaće u javnom sektoru veće su 32 posto u odnosu na privatni, tvrde u Hrvatskoj udruzi poslodavaca. Masa plaća u javnom sektoru je u dvije godine narasla 58 posto, dodaju. A Hrvatska bilježi treći najveći rast troška rada po satu među svim članicama EU, 11.3 posto, dok je produktivnost realno porasla tek 2.4 posto.

Uz to, smatra HUP, 250 tisuća zaposlenih za državu je previše. "Imamo povijesnu priliku s obzirom na to da privatni sektor vapi za radnog snagom, da ciljanim politikama napravimo transfer radne snage iz državnog i javnog sektora u privatni sektor. Time bismo smanjili potrebe za stranom radnom snagom i rasteretili budžet", kaže Irena Weber, glavna direktorica Hrvatske udruge poslodavaca.

Ministar Piletić s prevelikim državnim aparatom se ne slaže pa navodi primjere - ako mi otvaramo nove vrtiće i domove umirovljenika, u njima netko mora raditi. Pa dodaje i ovo: "Ne možete očekivati da će netko od 8 do 1, a nakon uspostave cjelodnevne nastave, nakon 14 raditi isti ljudi. Dakle i tu je došlo do povećanja".

Najveći distributer najavio povećanje plaće

Iako Vlada nije dugo podizala plaće, napravila je to prenaglo, kaže predsjednik Nadzornog odbora najvećeg svjetskog distributera, Orbica, Branko Roglić. On je svojim radnicima podizao plaće 10 do 15 posto pa dodaje: "U našem privatnom sektoru, mi ćemo morati dizati plaće, ali racionalnim poslovanjem i smanjenjem svih mogućih troškova".

Kad se uzme u obzir inflacija, plaće su svima zadnje dvije godine rasle 6 do 10 posto, kažu u HNB-u. I nastavit će I 2025., realni rast bit će 6 posto. smatraju.

Hoće li ponovno rasti plaće i 250 tisuća radnika koje zapošljava država, odlučit će Vlada. Zasad su im ponudili tek topli obrok, odnosno 20 eura mjesečno.