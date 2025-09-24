Privukao vas je letak Hrvatske pošte? Donosimo detalje 'građana poštara': 'Već imamo prve prijave'

Nakon što smo u srijedu ujutro objavili tekst o pilot projektu Hrvatskih pošta u kojem se građanima nudi dodatna mogućnost zarade, a poštarima ubrzava posao, poslali smo Hrvatskoj pošti i upit u kojem smo zatražili detalje ove primamljive ponude. Odgovor je stigao u rekordnom roku.

Podsjetimo, Hrvatska pošta objavila je letak kojim poziva građane da sudjeluju u njihovom najnovijem projektu:

"Podijeli poštu u svojoj zgradi i ZARADI! Hrvatska pošta nudi dodatnu zaradu stanarima koji će podijeliti poštu u sandučiće svojih susjeda. Ako ste predstavnik stanara, član kućnog savjeta, ili ste jednostavno zainteresirani za dodatnu zaradu, javite nam se na: ljudski.resursi@posta.hr ili na broj +385 99 470 7615", navodi se u letku.

Zašto ovaj korak?

"Trenutno je u tijeku pilot projekt vezan uz dostavu običnih pismovnih pošiljaka, te je Hrvatska pošta oglasila projekt putem plakata u određenom broju zgrada u Zagrebu. Riječ je o novom, fleksibilnijem modelu zapošljavanja u Hrvatskoj pošti na nepuno radno vrijeme", pojasnili su iz Hrvatske pošte na naš upit.

"Analizom dostave pismovnih pošiljaka utvrdili smo kako u velikim zgradama poštari gube i po nekoliko sati na podjelu običnih pisama u sandučiće, kako zbog broja poštanskih sandučića, tako i zbog često nepravilno označenih sandučića. Procjena je da bi netko tko poznaje zgradu i stanare taj posao mogao odraditi efikasnije, a za to vrijeme poštar bi mogao dostaviti ostale vrste pošiljaka na drugim adresama što će povećati produktivnost i efikasnost dostave", pojasnili su na naše pitanje kako su se odlučili na takav korak.

Povećava se i sigurnosni aspekt

Osim toga, kada završnu podjelu unutar zgrade obavi zaposlenik Hrvatske pošte na nepuno radno vrijeme koji je ujedno i stanar zgrade, povećava se i sigurnosni aspekt, istaknuli su.

"Na ovaj način, po potrebi, i strani radnici mogu se usmjeriti na dostavu do zgrada do kojih bi bili usmjereni digitalnim rješenjima, ali bez raspodjele po kovčežićima u zgradama jer stranim radnicima često veliku prepreku čini raspoznavanje imena i prezimena adresiranih na pošiljkama", pojasnili su nam u Pošti.

Od 100 do 300 eura mjesečno

Ciljevi pilot projekta su: jednostavniji proces dojave, veća produktivnost i pružanje prilike za dodatnu zaradu građanima koji imaju posao ili su u mirovini, a imaju dovoljno vremena za zakonski regulirano drugo zaposlenje.

Što se tiče naknade - ona će ovisiti o broju sandučića u zgradi te učestalosti podjele pošiljaka na tjednoj bazi. Tako zarada može varirati od 100 do 300 eura mjesečno.

A što je s takozvanim "plavim kuvertama" i pošiljkama koje treba osobno preuzeti i potpisati?

"Navedeni pilot projekt odnosi se isključivo na podjelu običnih pismovnih pošiljaka poput računa koje bi bile dostavljene na adresu zgrade i unaprijed pripremljene za podjelu po poštanskim sandučićima. Paketi i sve vrste dostava osobno primatelju (preporuke, sudska pismena i sl.) nisu uključene u ovaj projekt", napomenuli su iz Hrvatske pošte.

'Imamo prve prijave'

Prava i obveze 'građana poštara' bit će definirane ugovornim odnosom. U Hrvatskoj pošti vjeruju da će upravo ovakav oblik angažmana osigurati još odgovorniji i pozitivniji stav prema podjeli pošiljaka. Ako se usluga neće izvršavati prema ugovorenim propisima - ugovor će biti raskinut.

U HP-u su naglasili da je Pošta od 1. rujna po treći put ove godine povećala plaće operativnim radnicima, što čini ukupno povećanje plaće od 20 posto u 2025. godini, te ukupno gotovo 80 posto od 2017. godine. Poteškoće sa zapošljavanjem, unatoč tome, postoje i dalje.

"Zato, osim povećanja produktivnosti procesa dostave, ova akcija ima za cilj i nadoknaditi manjak radnika među onima koji su zaposleni na puno radno vrijeme i sa zadovoljstvom možemo utvrditi da su građani već pokazali interes za ovaj fleksibilniji oblik zapošljavanja te da već imamo prve prijave", zaključili su.

