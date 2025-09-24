Kasne vam računi, pošiljke, paketi? Hrvatska pošta ima rješenje - odradite to sami i zaradite!

Građani se u posljednje vrijeme sve više žale na rad Hrvatske pošte. Kasne računi, stižu im oštećeni paketi ili samo obavijeti o preuzimanju pošiljaka pa sami trebaju ići po pakete.

Iz Hrvatske pošte sada su odlučili krenuti s pilot-projektom. Tportal je objavio fotografiju promotivnog letka s natpisom, HP nudi građanima mogućnost dodatne zarade.

"Podijeli poštu u svojoj zgradi i zaradi." Navode kako HP nudi dodatnu zaradu onima koji će raznositi poštu u sandučiće svojih susjeda. Poziv je upućen predstavnicima stanara, članovima kućnih savjeta, ali i svima drugima zainteresiranima.

Iz HP-a su objasnili da poštari gube i do nekoliko sati na podjelu običnih pisama u sandučiće, što zbog broja poštanskih sandučića, tako i zbog često nepravilno označenih sandučića.

Bolje će odraditi onaj koji poznaje zgradu

"Procjena je da bi netko tko poznaje zgradu i stanare taj posao mogao odraditi efikasnije, a za to vrijeme poštar bi mogao dostaviti ostale vrste pošiljaka na drugim adresama, što će povećati produktivnost i efikasnost dostave. Osim toga, kada završnu podjelu unutar zgrade obavi zaposlenik Hrvatske pošte na nepuno radno vrijeme, koji je ujedno stanar zgrade, povećava se i sigurnosni aspekt", poručili su iz Hrvatske pošte.

"Naknada će ovisiti o broju sandučića i učestalosti podjele pošiljaka u tjednu, a kretat će se između 100 i 300 eura mjesečno", poručuju iz HP-a.

Ovaj posao mogu raditi oni koji već rade, a imaju dovoljno vremena, ali i umirovljenici.

Strani radnici, kojih u HP-u ima sve više, prema planu će ostati zaduženi za dostavu od zgrade do zgrade, ali ne i za razvrstavanje pošte po sandučićima.

Sve će biti regulirano ugovorom, a ako netko ne ispuni obavezu - suradnja će se odmah raskinuti.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska mnogim Indijcima postala dom: Za Direkt otkrivaju imaju li ovdje dostojan život