Znate li što prikazuje ova karta? Hrvatska je na njoj, uz tek nekolicinu zemalja

Francuska je formalno priznala palestinsku državu, postavši posljednja u nizu zemalja koje su se odučile na taj korak u jeku rata s Izraelom. U ponedjeljak navečer to su učinili Monako, Belgija, Andora, Malta i Luksemburg i to nakon što su isto krajem prošlog tjedna isto napravile Velika Britanija, Kanada, Australija i Portugal usred sve većeg međunarodnog pritiska na Izrael zbog humanitarne krize u Gazi.

Palestinu trenutačno priznaje više od dvije trećine zemalja Ujedinjenih naroda (njih više od 150 od ukupno 193) i tri od sedam članica skupine sedam najrazvijenijih zemalja svijeta. U Europskoj uniji na taj su se korak odlučile dvije od četiri najmnogoljudnije zemlje - Španjolska i Francuska.

Clash report je objavio kartu zemalja koje još uvijek nisu priznale Palestinu, među kojima je i Hrvatska.

These are the countries that still haven’t recognized Palestine. pic.twitter.com/tEw2D6k3IN — Clash Report (@clashreport) September 23, 2025

Tko ne priznaje Palestinu?

Od europskih zemalja, tu su još Njemačka, Italija, Nizozemska, Danska, Finska, Austrija, Švicarska, Grčka, Češka, Estonija, Latvija, Litva, Lihtenštajn, Sjeverna Makedonija i Moldavija.

Palestinsku državu nisu priznale ni Sjedinjene Američke Države ni Japan.

Administracija Donalda Trumpa protivi se priznanju što je američki čelnik jasno dao do znanja prošloga tjedna. Američki državni tajnik Marco Rubio rekao je da bi to "ohrabrilo Hamas" i da bi potez bio samo simboličan.

Bi li to doista bilo nešto simbolično ili ipak povijesni potez, u studiju RTL Direkta komentirao je povjesničar Tvrtko Jakovina.

"U određenom smislu jest jer se dogodila promjena politike koja je krenula od '88. godine kada je krenuo veliki val priznanja, kada je došlo do stvaranja ili želje da se stvori država, kad su mnoge zemlje nesvrstanog svijeta i tadašnjeg Istočnog bloka priznale, a mnoge nisu priznale. Mi smo otpriznali, ali u ovom smislu kada vam to učini Ujedinjeno Kraljevstvo koje je ponešto odgovorno za način na koji danas imamo organiziran Bliski istok i na kojem konačno i počiva Izraelska država u tom smislu jest više od obične simbolike.

Ali je simbolično zbog toga što se na terenu vjerojatno neće dogoditi ništa. I mi ćemo zapravo sada vidjeti što je to mislio i predsjednik Netanyahu, ali i članovi njegovog kabineta, naročito ministar financija, koji je predlagao da se od čitave zapadne obale na 18 posto teritorija svede na nekakvih šest odvojenih gradova koji bi bili palestinska samouprava, Sve drugo bi zapravo postao Izrael", kazao je Jakovina.

Stav Hrvatske

Pitanje priznanja još je jedna stavka prijepora između predsjednika RH i Vlade. Zoran Milanović smatra da Hrvatska treba priznati Palestinu naglašavajući da to nije nagrada za tamošnje stanovnike, već njihovo pravo.

"Palestinu treba priznati, to bi trebala napraviti i Hrvatska. Kada će to napraviti, ovisi o prijedlogu koji će doći od vlade u Sabor, ja ću to podržati", rekao je Milanović nakon sudjelovanja na Međunarodnoj konferenciji o mirnom rješenju palestinskog pitanja i provedbi dvodržavnog rješenja koja je održana u sjedištu UN-a u New Yorku.

A to pravo, podsjetio je Milanović, proizlazi iz prve rezolucije 181 iz studenog 1947. godine.

Na pitanje novinara hoće li priznanje Palestine promijeniti što, pogotovo nakon što je izraelski premijer rekao da do stvaranja palestinske države neće doći, predsjednik Milanović je rekao: "Izrael će nastaviti ubijati, to je ubilački režim koji je zaključio da to može raditi sve dok imaju zaštitnika".

Premijer Andrej Plenković pak smatra da hrvatsko priznanje palestinske države, ili bilo čije, ne bi dovelo do prestanka rata.

Izrael je stava da priznanje Palestine nagrađuje Hamas za napad 7. listopada 2023., kada je ta teroristička skupina ubila oko 1200 ljudi, a 251 osobu uzela za taoce i odvela u Gazu što je bio okidač za krvavi rat koji i dalje bijesni, a u kojem je ubijeno više od 65.000 Palestinaca, prema podacima Ministarstva zdravstva Gaze.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu najavio je žestoki odgovor na val priznanja, poručivši da palestinske države neće biti na Zapadnoj obali.

POGLEDAJTE VIDEO: Pogledajte koliko trenutačno zemalja UN-a priznaje Palestinu