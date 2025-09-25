Povijesni trenutak: Evo koliko će otvaranje druge cijevi tunela Učka skratiti put do Zagreba

NAPOKON! /

Svečanim otvaranjem obilježen je kraj radova na obnovi druge tunelske cijevi kroz Učku. To znači da će promet od sada u svakoj od dvije tunelske cijevi teći - u samo jednom smjeru. Stara cijev tunela Učka otvorena je 1971., a sada je sve obnovljeno, kolnik, instalacije, odvodnja, ventilacije, rasvjeta te sustav sigurnosti i evakuacije.

Jednogodišnji radovi obnove stajali su 25 milijuna eura, bilo je angažirano 150 radnika, mahom hrvatskih tvrtki. Kroz Učku dnevno prođe u prosjeku 16 tisuća vozila.

Na otvaranju je premijer Andrej Plenković najavio i novi prometni razvoj Istre - Istarski ipsilon za koji je u planu da postane Istarski X. U tunelu se nalazi reporter RTL-a Danas koji je objasnio što sve ovo znači za putnike koji prolaze kroz Učku.