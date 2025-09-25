Povijesni trenutak: Evo koliko će otvaranje druge cijevi tunela Učka skratiti put do Zagreba
Svečanim otvaranjem obilježen je kraj radova na obnovi druge tunelske cijevi kroz Učku. To znači da će promet od sada u svakoj od dvije tunelske cijevi teći - u samo jednom smjeru. Stara cijev tunela Učka otvorena je 1971., a sada je sve obnovljeno, kolnik, instalacije, odvodnja, ventilacije, rasvjeta te sustav sigurnosti i evakuacije.
Jednogodišnji radovi obnove stajali su 25 milijuna eura, bilo je angažirano 150 radnika, mahom hrvatskih tvrtki. Kroz Učku dnevno prođe u prosjeku 16 tisuća vozila.
Na otvaranju je premijer Andrej Plenković najavio i novi prometni razvoj Istre - Istarski ipsilon za koji je u planu da postane Istarski X. U tunelu se nalazi reporter RTL-a Danas koji je objasnio što sve ovo znači za putnike koji prolaze kroz Učku.