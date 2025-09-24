Mandić za RTL Danas o batinašu iz logora Morinj: 'Ne možemo nekoga proglasiti zločincem bez presude'

"Ne želimo nositi teret devedesetih, a logor Morinj je bio sramota za Crnu Goru", rekao je to crnogorski premijer Milojko Spajić, odgovarajući na pitanje reportera RTL-a Danas Marija Juriča o odnosima s Hrvatskom i isplati ratne odštete zatvorenicima logora Morinja.

Spajić se u Podgorici sastao s novinarima iz nekoliko zemalja Europske unije, gdje je govorio o putu ove zemlje u europsku obitelj. Plan Crne Gore je ulazak u Europsku uniju 2028., ali s Hrvatskom postoji niz otvorenih pitanja. Evo što je crnogorski premijer još rekao.

"Mi smo nova generacija političara i ne želimo biti opterećeni onim što se dogodilo 90-ih. Za nas nema nikakve sramote, nemamo problem reći da je Crna Gora bila dio nečeg lošeg u 90-ima", rekao je Spajić.

Mandić i promjeni naziva bazena u Kotoru

RTL-ov Mario Jurič razgovarao je i s predsjednikom Skupštine Crne Gore, Andrijom Mandićem, koji je u Hrvatskoj proglašen personom non grata, i to nakon što su prošle godine usvojili rezoluciju o Jasenovcu.

Samo za RTL Danas, Mandić je komentirao promjenu naziva bazena u Kotoru, koji je nosio ime čuvara zloglasnog logora Morinj, gdje su zlostavljani i mučeni Hrvati.

"Ja ne mogu nekoga proglasiti ratnim zločincem ako mu to nije pravomoćno presuđeno. Prihvaćam da vi (Hrvatska, op. a.) možete imati i takav stav. Sve nesuglasice koje imamo trebamo rješavati dijalogom. Pozvao sam predsjednika hrvatskog parlamenta i zastupnike da posjete Crnu Goru da vide da ovdje nema ničeg neprijateljskog prema Republici Hrvatskoj. Želimo biti dobri susjedi, imamo neka neriješena pitanja — problem Prevlake, ali to je problem koji je Hrvatska imala sa Slovenijom oko Piranskog zaljeva. Taj se problem riješio tako što je Hrvatska u suglasnosti sa Slovenijom postala članica EU, a arbitražom će se riješiti i taj problem i vjerujem da ćemo moći tako ići i u odnosima Hrvatske i Crne Gore.", rekao je Mandić.