ChatGPT u ljekarni: Širi se trend koji uznemiruje ljekarnike, upozoravaju na rizike!

POŠAST TEHNOLOGIJE /

U ljekarnu, umjesto s preporukom liječnika, pacijenti sve češće dolaze s dijagnozom s ChatGPT-a.

Gordana Kovačević Burrows iz Zagreba kaže da je za nju umjetna inteligencija čak zastrašujuća. Krunoslava pak često se oslanja na Google.

No dijagnoze „doktora Googla“ često odu u nepotrebno uznemirujućem smjeru te Krunoslava kaže da tada prestane čitati.

Gordana Kovačević Burrows kaže da je zato važno provjeriti s farmaceutima ili u ljekarni sve ono što čuju ili pročitaju.

I magistra farmacije Marcela Babić u svojoj ljekarni uočava nove trendove: "Često dolaze ljudi s nekim preporukama ChatGPT-a ili s preporuka s različitih foruma, od preporuka prijatelja i rodbine..."

No samo-dijagnosticiranje može biti iznimno opasno.

"Nekakvi benigni simptomi mogli bi ukazivati na neko puno ozbiljnije stanje koje se, onda što se ne liječi kako bi trebalo, može pogoršati", govori magistra Babić.

U više od 1100 ljekarni širom Hrvatske radi oko 2500 tisuće ljekarnika, dok se godišnje izda gotovo 71 milijun recepata.

Zato uoči Svjetskog dana farmaceuta, ljekarnici traže veće priznanje. Više pogledajte u prilogu