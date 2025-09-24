Hrvatski stručnjaci o šteti koju je prouzročio Trump: 'Paracetamol nema veze s autizmom'

ZNANSTVENICI NA NOGAMA /

U dramatičnom obraćanju u Bijeloj kući američki predsjednik Trump povezao je autizam s uzimanjem paracetamola u trudnoći. Znanstvena zajednica je burno reagirala, jer takve tvrdnje, kažu, nemaju znanstveno utemeljenje. Trump je trudnicama svejedno poručio da ne koriste lijek koji se kupuje bez recepta i koristi u slučaju glavobolje ili temperature.

Proizvođač Tylenola, popularnog analgetika na bazi paracetamola u Americi, također snažno odbacuje tvrdnje američkog predsjednika. Stručnjaci ponavljaju kako je lijek siguran za trudnice.

O ovoj problematici za RTL Danas govorila je Iva Kuliš, predsjednica Povjerenstva za sigurnost primjene lijekova HALMED te Nikola Tadić iz Saveza udruga za autizam Hrvatske.

„Dostupni dokazi ne upućuju da postoji povezanost između primjene paracetamola u trudnoći i razvoja autizma u potomka,“ poručila je Kuliš. Dodala je kako su provedene sveobuhvatne znanstvene ocjene, a sve službene preporuke o primjeni paracetamola u trudnoći ostaju nepromijenjene.

Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, u Hrvatskoj je registrirano 6.125 osoba s autizmom, no taj broj, ističe Tadić, iz godine u godinu raste. „Tema uzroka autizma ostaje otvorena i upravo zato ovakve izjave, pogotovo kad dolaze od svjetskih lidera, izuzetno su zapaljive,“ upozorio je. Više doznajte u videu.