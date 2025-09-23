Dvorane na PMF-u zjape prazne: Hrvatskoj hitno trebaju nastavnici fizike i matematike

NITKO NEĆE U UČITELJE /

Na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu ove godine bilo je 70 mjesta osigurano za studente koji žele predavati fiziku, no popunjeno je tek 13 mjesta. Podaci jasno pokazuju da studenti ne žele upisivati nastavničke smjerove, preferirajući istraživačke i inženjerske opcije koje nude bolje financijske i profesionalne perspektive.

„Sa istraživačkim smjerom se može više zaraditi i imati bolju perspektivu za posao, a mogućnosti nakon završetka studija su brojnije,“ kaže Marko Kolovrat, student istraživačkog studija fizike na PMF-u.

Situacija na nastavničkom smjeru matematike nije mnogo bolja: od 70 mjesta, popunjeno je 55, dok je 15 mjesta ostalo prazno. „Faks je možda pretežak za nekoga tko će na kraju raditi kao nastavnik. Netko tko skupi toliko znanja može naći puno bolje plaćeni posao,“ komentira Josip Matanić, student inženjerskog smjera matematike. Više doznajte u prilogu Laure Damnjanović Šalamon.