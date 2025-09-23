Boje li se Hrvati umjetne inteligencije? Možda će nam jednog dana preoteti posao

NIKAD MOĆNIJA /

Nikad dostupnija i nikad moćnija. Umjetna inteligencija već sama piše tekstove, pa čak savjetuje i odgovara na naša pitanja. No, može li nam jednog dana uzeti posao, privatnost, čak i sigurnost?

Najnovije istraživanje sveučilišta Algebra Bernays na 2500 ispitanika pokazalo je da više od polovice građana barem povremeno koristi AI alate što je skok u odnosu na lani za 35 posto. Najčešće chat gpt, Perplexity i Copilot a sve više se s poslovne širi na privatnu sferu.

Neki ju čak koriste do te mjere da s njom razgovaraju kao da su kod psihijatra.

