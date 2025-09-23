Dejan proizvodi kulene: 'Imamo strašan stres, ne znamo što nas čeka'

Afrička svinjska kuga nastavlja pustošiti Baranju. Drugi je dan masovne eutanazije, a proizvođači govore o drami i neizvjesnosti koja prijeti njihovoj budućnosti. „Svako jutro, svaku večer kad idemo hraniti životinje imamo strašan stres jer ne znamo što nas čeka“, kaže Dejan Šarošković, proizvođač kulena iz Kneževih Vinograda.

Na farmi Sokolovac deset tisuća zaraženih svinja bit će usmrćeno u narednih desetak dana. Iz Državnog inspektorata poručuju da imaju dovoljno ljudi za posao, unatoč pravilima koja nalažu da veterinarski inspektor nakon intervencije ne smije 72 sata sudjelovati u nadzorima.

„To su vrlo složene procedure. Kad ulazite – tuširanje, presvlačenje. Kad izlazite – tuširanje, presvlačenje. Ti ljudi su usmjereni i izolirani od vanjskog svijeta dok rade ovaj posao“, objašnjava glavni državni inspektor Andrija Mikulić.

Stroži nadzori i nepravilnosti

Pokrenuta je revizija svih gospodarstava koja drže svinje, posebno farmi s više od tisuću grla. Samo u Osječko-baranjskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji riječ je o 53 farme. Ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić (DP) poručuje: „Da su se mjere poštivale, ne bismo imali ovih problema. Trenutak je da se digne na najvišu državnu razinu, što smo i učinili.“

No, inspekcijski nalazi pokazuju da nepravilnosti postoje već dulje. U posljednjem nadzoru inspektori su obišli više od 400 farmi, a u 104 slučaja – odnosno u 26 % nadzora – utvrđene su neispravnosti, najčešće ilegalna trgovina životinjama i kršenje biosigurnosnih mjera.

„Znam da ima neodgovornih uzgajivača, koji nisu veliki, hrane za sebe, ali samim time što se nisu zaštitili, na neki način ugrožavaju ostale“, kaže Šarošković.

Kako bi se spriječilo daljnje širenje zaraze, ministar Vlajčić zatražio je od Ministarstva zaštite okoliša odobrenje za odstrel divljih svinja u Kopačkom ritu. Samo u posljednja dva mjeseca odstrijeljeno ih je 1.500.

„Ljudi boraveći u prirodi mogu donijeti afričku svinjsku kugu u sela, raširiti dalje po Hrvatskoj“, upozorava ministar i dodaje da su u obje županije moguća otkazivanja svih javnih događanja.

Policijske kontrole i granice

Uvedene su strože kontrole na granici, a policijske patrole obilaze dvije kritične županije pregledavajući vozila kako bi spriječile ilegalni uvoz svinja i svinjskog mesa. „Neka rade svoj posao, Bože moj, treba pregledati da se ne širi dalje“, kaže Josip iz Popovca.

Ministar Vlajčić tvrdi da je za proboj bolesti na farmi u vlasništvu Belja „99 posto kriv ljudski faktor“, no službene potvrde za sada nema. „U istragu su se uključile i druge institucije kako bi se utvrdilo kako je došlo do proboja virusa na toj farmi“, rekao je Mikulić.

Iz Belja poručuju da će nakon eutanazije zaposlenici farme Sokolovac provesti čišćenje i dezinfekciju objekta, a repopulacija će krenuti čim to dopuste epidemiološki uvjeti. „Očekujemo gubitak zbog neisporuke 9.829 tovljenika te otežane isporuke ostalih kategorija svinja u zonama zaštite i nadziranja“, naveli su iz tvrtke. Ministarstvo poljoprivrede najavilo je obeštećenja za svinje koje moraju biti eutanazirane.

Proizvođači strahuju da bi se bolest mogla proširiti baš u vrijeme kada se tradicionalno odvijaju svinjokolje. „Ne smijemo klati, ne smijemo prerađivati, a robe, proizvoda nemamo. Svinje stoje u svinjcu i sad ne znamo što čekamo – jel’ čekamo da se to razriješi ili ne daj Bože da se razbole. Situacija je jako, jako loša“, kaže Šarošković.

Borba s bolešću nastavlja se i narednih dana. Ministar Vlajčić najavio je sastanke s gradonačelnicima, lovačkim društvima i policijskim upravama, kako bi se spriječilo širenje afričke svinjske kuge u druge županije.