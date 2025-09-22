Profesor otkriva je li svinjska kuga opasna za čovjeka te hoće li sada poskupjeti meso

Afrička svinjska kuga je virusna bolest koja pogađa domaće i divlje svinje. Svinje naglo obolijevaju, gube apetit, postaju slabe i imaju visoku temperaturu. Često se javljaju crvenilo ili potamnjenje kože, posebno na ušima, trbuhu i nogama.

Često dolazi i do otežanog disanja, povraćanja, krvavog proljeva, a samo nekoliko dana nakon pojave simptoma - svinje ugibaju.

Marina Brcković razgovarala je sa Zoranom Lukovićem, profesorom Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Može li meso zaražene svinje završiti na tržištu?

Meso zaražene svinje ne bi smjelo završiti na tržištu. Ono nije opasno za potrošače u slučaju da se pojede, ali na taj način se značajno pridonosi širenju bolesti.

Ako ne šteti, zašto se svinje onda usmrćuju?

Iz više razloga, prije svega bolest je jako teško kontrolirati, moramo uništiti sve životinje koje su oboljele, ali i one koje su bile u doticaju s oboljelima. Životinje treba na neki način spriječiti da one pate tijekom te bolesti tako da se one neškodljivo uklanjaju u kafilerijama.

Rekli ste da meso ako se i pojede, nije opasno za ljude.

Tako je, za ljude nije opasno iako kažem takvo meso nikako ne bi smjelo doći na police trgovačkih centara.

Ali bi moglo?

Ono bi moglo, nekim kanalima. Mislim da je veći problem na manjim gospodarstvima gdje takvo meso nastaje kao posljedica prerade na vlastitom gospodarstvu gdje životinje oboljevaju u kroničnom obliku bolesti. I u tom slučaju vlasnik nakon klanja, prerađuje to meso i stvara suhomesnate proizvode. Virus ostaje u tim proizvodima i nakon toga može doći do širenja kroz bacanje tih otpadaka u prirodu.

Što se događa sa svinjom nakon eutanazije? Prerađuje li se to meso ili u potpunosti uništava?

To meso se u potpunosti uništava.

Mora se?

Apsolutno, zakonski je regulirano.

Očekujete li zbog svega veće cijene svinjskog mesa?

Cijene će se vjerojatno korigirati s obzirom na gubitak 10-ak tisuća životinja. Na farmi Belje gubitak je od 3 posto, no treba uzeti i neizravne gubitke kao što je nemogućnost daljnjeg punjenja tih pogona bar kroz nekoliko mjeseci pa čak i pola godine.

Koliko onda povećanje očekujete?

Ne bi smjelo biti značajno, ali do pet posto.