ESKALIRALA SITUACIJA /

Još problema s proizvodnjom hrane u Europi. Ovčje boginje gase farme i prijete uništenjem proizvodnje sira u Grčkoj. U regiji Tesaliji, poznatoj po stočarstvu, virus ovčjih boginja uništava cijela stada. U godinu dana je eutanazirano čak 260 tisuća ovaca i koza, a oko tisuću farmi je zatvoreno ili pred gašenjem. Sve to ozbiljno pogađa proizvodnju mlijeka i poznatog feta sira, jer Tesalija proizvodi gotovo trećinu fete u cijeloj Grčkoj. Situacija je u posljednje vrijeme eskalirala pa su vlasti krenule s hitnim mjerama i dezinfekcijom, no stočari kažu da je već kasno. Sirane su morale prestati raditi jer nema dovoljno mlijeka za proizvodnju