Kiša, pad temperature i pljuskovi s grmljavinom! Meteorologinja: 'O ovome će još biti riječi'

Nad našim područjem i dalje će biti anticiklona, ali sa zapada se približava nova ciklona i frontalni sustavi koji će donijeti kišu i grmljavinu sjevernom Jadranu i gorju, ali tek navečer.

Ujutro će u cijeloj zemlji biti sunčano, na Jadranu i toplo, dok će se u unutrašnjosti jutarnja temperatura spustiti na 10 do 14 °C. Puhat će umjereno jugo i jugozapadnjak. U unutrašnjosti će se nastaviti ljetno vrijeme – bit će sunčano i iznadprosječno toplo, a najviša dnevna temperatura kretat će se oko 28 do 29 °C. Vjetar će pojačati, i to jugozapadnog i južnog smjera. Na istoku će prevladavati vedro vrijeme, vrlo toplo, s temperaturama koje će često prelaziti 30 °C, uz umjeren jugozapadni i jugoistočni vjetar.

Na Jadranu slijedi sunčan i vrlo topao početak tjedna, ali će tijekom dana jugo jačati na umjereno do jako. More je još uvijek toplo, pa će mnogi moći iskoristiti priliku za kupanje prije nove promjene vremena, koja će sjeverni Jadran zahvatiti kasnije poslijepodne i navečer, a u noći i Gorski kotar. U Istri su mogući jači pljuskovi praćeni grmljavinom i obilnom kišom, uz jako jugo.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

U kopnenim krajevima utorak će biti pretežno oblačan, povremeno s kišom. U srijedu će vrijeme biti promjenjivo, uz sunčana razdoblja, ali i mogućnost grmljavinskih pljuskova. Najmanje kiše očekuje se u četvrtak i petak, no temperatura će se sniziti za oko deset stupnjeva. Za vikend se, prema sadašnjim prognozama, očekuje nova veća promjena vremena, s kišom i izraženijim padom temperature.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na sjevernom Jadranu će utorak biti kišovit i nestabilan, uz česte pljuskove s grmljavinom, ponegdje izraženije, a u noći na srijedu kiša će se proširiti na cijeli Jadran. Najkišovitija će biti srijeda, nakon koje će se sniziti i jutarnja i najviša dnevna temperatura. Do subote se očekuje sunčanije vrijeme, a zatim bi mogla uslijediti veća promjena s jakom burom i grmljavinskim pljuskovima, o čemu će još biti riječi u idućim prognozama.