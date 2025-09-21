Donosimo veliki vodič cijena domova za starije po županijama: Gdje će biti još skuplje?

Novi udar na džepove umirovljenika. Diljem Hrvatske skuplji smještaj najavljuju domovi za starije, a razlog su kažu veći troškovi, prije svega povećanje plaća zaposlenika. Provjerili smo u kojim županijama domovi za starije poskupljuju i koliko.

Poskupljenje od čak 60 posto već su najavili Domovi za starije Sisak i Petrinja. Za nove korisnike već od listopada, dok će postojeći veće cijene smještaja plaćati početkom nove godine.

Osim Sisačko-moslavačke, poskupljenje domova za starije, kako su nam potvrdili, razmatraju i u Osječko-baranjskoj, Primorsko-goranskoj te od iduće godine u Vukovarsko-srijemskoj županiji.

Ovisno o tome, kažu, koliko će im Ministarstvo rada povećati decentralizirana sredstva. Iz Ministarstva odgovaraju:

"Ministarstvo rada u suradnji s Ministarstvom financija provodi analizu postojećeg modela financiranja decentraliziranih domova te će u skladu s dobivenim rezultatima razmotriti nove načine financiranja".

Cijene su otišle gore 20 posto od 1. kolovoza cijene u Domu za starije Čakovec. Najniža cijena smještaja je 580, a najviša 940 eura.

Međimurska županija

Povećali su 1. kolovoza 20 posto, do kraja godine novog povećanja neće biti. Sufinanciraju 2024. 873 870

2025. 1 213 562

Najniža 580

Najviša 940

Istra

Nije podizala ni ne planira.

2024. 2 279 061

2025. 3 222 086

Najniža cijena smještaja 420 eura, a najviša 963.

Dubrovačko-neretvanska županija

Nije povećala ni ne planira.

2024. 2 627 749

2025. 2 145 214

Najniža cijena smještaja 410 eura, a najviša 822 eura.

Primorsko-goranska županija

Nije povećala, ali vjerojatno hoće. Ovisi o raspodjeli decentraliziranih sredstava iz državnog proračuna. Nakon sastanka s nadležnim Ministarstvom odlučit će hoće li iduće godine biti povećanje cijena. Najniža cijena smještaja 455, a najviša 735.

Splitsko-dalmatinska županija

Nisu ni ne planiraju povećavati. Najniža cijena smještaja je 470, a najviša 846.

Zadarska županija

Nisu ni ne planiraju povećavati cijene. Najniža cijena je 458 eura, a najviša 860.

Brodsko-posavska županija

Nisu ni ne planiraju povećavati cijene. Najniža cijena je 460 eura, a najviša 808.

Požeško-slavonska županija

Nisu ni ne planiraju povećavati cijene. Najniža cijena smještaja je 450, a najviša 855.

Koprivničko-križevačka županija

Nisu ni ne planiraju. Najniža 608 eura, a najviša 867.

Karlovačka županija

Povećana početkom godine u prosjeku 38 posto. Do kraja godine ne planira se novo povećanje. Najniža cijena je 610 eura, a najviša 740.

Šibensko-kninska županija

Jesu li povećali i planiraju li povećati nisu nam odgovorili. Najniža cijena je 581 eura, a najviša 818.

Zagrebačka i Krapinsko-zagorska – nisu osnivači niti jednog doma za starije i nemoćne

Grad Zagreb

Nije povećao od 2018. a ni ne planira. Drži 11 domova. Najniža cijena je 234 eura, a najviša 995 eura za korisnike oboljele od demencije kojima je potrebna najveća skrb.

Vukovarsko-srijemska županija

Cijene nisu podizane, ali možda budu u idućoj godini. Ovisi o tome u kojoj će se mjeri povećati decentralizirana sredstva od strane Ministarstva rada. Najniža cijena je 450 eura, a najviša 680.

Osječko-baranjska županija

Nisu povećane, ali razmatraju jer su domovi slali zahtjeve.

Sisačko-moslavačka županija

Povećanje za nove od 1.10., a za postojeće korisnike u dvije faze od iduće godine. Županija će izdvojit u idućoj godini 2 i pol milijuna eura. Najniža cijena je 530 (630) eura, a najviša 650 (800) eura.

Varaždinska županija

Nisu povećane, ali mogle bi biti. Rade se projekcije. Najniža cijena je 510 eura, a najviša 890.

Planiraju li podignuti cijene domova četiri županije - Šibensko-kninska, Ličko-senjska, Virovitičko-podravska i Bjelovarsko-bilogorska, na naš upit do zaključenja priloga nisu odgovorile.