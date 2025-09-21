Donosimo veliki vodič cijena domova za starije po županijama: Gdje će biti još skuplje?
Provjerili smo u kojim županijama domovi za starije poskupljuju i koliko
Novi udar na džepove umirovljenika. Diljem Hrvatske skuplji smještaj najavljuju domovi za starije, a razlog su kažu veći troškovi, prije svega povećanje plaća zaposlenika. Provjerili smo u kojim županijama domovi za starije poskupljuju i koliko.
Poskupljenje od čak 60 posto već su najavili Domovi za starije Sisak i Petrinja. Za nove korisnike već od listopada, dok će postojeći veće cijene smještaja plaćati početkom nove godine.
Osim Sisačko-moslavačke, poskupljenje domova za starije, kako su nam potvrdili, razmatraju i u Osječko-baranjskoj, Primorsko-goranskoj te od iduće godine u Vukovarsko-srijemskoj županiji.
Ovisno o tome, kažu, koliko će im Ministarstvo rada povećati decentralizirana sredstva. Iz Ministarstva odgovaraju:
"Ministarstvo rada u suradnji s Ministarstvom financija provodi analizu postojećeg modela financiranja decentraliziranih domova te će u skladu s dobivenim rezultatima razmotriti nove načine financiranja".
Cijene su otišle gore 20 posto od 1. kolovoza cijene u Domu za starije Čakovec. Najniža cijena smještaja je 580, a najviša 940 eura.
Međimurska županija
Povećali su 1. kolovoza 20 posto, do kraja godine novog povećanja neće biti. Sufinanciraju 2024. 873 870
2025. 1 213 562
Najniža 580
Najviša 940
Istra
Nije podizala ni ne planira.
2024. 2 279 061
2025. 3 222 086
Najniža cijena smještaja 420 eura, a najviša 963.
Dubrovačko-neretvanska županija
Nije povećala ni ne planira.
2024. 2 627 749
2025. 2 145 214
Najniža cijena smještaja 410 eura, a najviša 822 eura.
Primorsko-goranska županija
Nije povećala, ali vjerojatno hoće. Ovisi o raspodjeli decentraliziranih sredstava iz državnog proračuna. Nakon sastanka s nadležnim Ministarstvom odlučit će hoće li iduće godine biti povećanje cijena. Najniža cijena smještaja 455, a najviša 735.
Splitsko-dalmatinska županija
Nisu ni ne planiraju povećavati. Najniža cijena smještaja je 470, a najviša 846.
Zadarska županija
Nisu ni ne planiraju povećavati cijene. Najniža cijena je 458 eura, a najviša 860.
Brodsko-posavska županija
Nisu ni ne planiraju povećavati cijene. Najniža cijena je 460 eura, a najviša 808.
Požeško-slavonska županija
Nisu ni ne planiraju povećavati cijene. Najniža cijena smještaja je 450, a najviša 855.
Koprivničko-križevačka županija
Nisu ni ne planiraju. Najniža 608 eura, a najviša 867.
Karlovačka županija
Povećana početkom godine u prosjeku 38 posto. Do kraja godine ne planira se novo povećanje. Najniža cijena je 610 eura, a najviša 740.
Šibensko-kninska županija
Jesu li povećali i planiraju li povećati nisu nam odgovorili. Najniža cijena je 581 eura, a najviša 818.
Zagrebačka i Krapinsko-zagorska – nisu osnivači niti jednog doma za starije i nemoćne
Grad Zagreb
Nije povećao od 2018. a ni ne planira. Drži 11 domova. Najniža cijena je 234 eura, a najviša 995 eura za korisnike oboljele od demencije kojima je potrebna najveća skrb.
Vukovarsko-srijemska županija
Cijene nisu podizane, ali možda budu u idućoj godini. Ovisi o tome u kojoj će se mjeri povećati decentralizirana sredstva od strane Ministarstva rada. Najniža cijena je 450 eura, a najviša 680.
Osječko-baranjska županija
Nisu povećane, ali razmatraju jer su domovi slali zahtjeve.
Sisačko-moslavačka županija
Povećanje za nove od 1.10., a za postojeće korisnike u dvije faze od iduće godine. Županija će izdvojit u idućoj godini 2 i pol milijuna eura. Najniža cijena je 530 (630) eura, a najviša 650 (800) eura.
Varaždinska županija
Nisu povećane, ali mogle bi biti. Rade se projekcije. Najniža cijena je 510 eura, a najviša 890.
Planiraju li podignuti cijene domova četiri županije - Šibensko-kninska, Ličko-senjska, Virovitičko-podravska i Bjelovarsko-bilogorska, na naš upit do zaključenja priloga nisu odgovorile.