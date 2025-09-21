Potresno svjedočanstvo iz pakla droge: 'Sad je normalno u WC-u povući crtu kokaina'

Iz godine u godinu - na hrvatskim ulicama sve je više kokaina! I to sve prljavijeg. Stiže i upozorenje Zavoda za javno zdravstvo koji je otkrio da se miješa s lijekom za svinje i ovce što je jako opasno za ljude.

Najteže je ući - kažu svi koji su u komuni. Većina ih je ovdje zbog droge i nesposobnosti za normalan život i posao. Naš sugovornik uskoro izlazi sretan i oslobođen ovisnosti, iako svjestan da je vani situacija još gora.

"Mladima je to danas vrlo dostupno, jeftinije je, i u svaki klub kad izađeš to je sad normalno ići u wc i povuć crtu kokaina, to prije nije bilo normalno", kaže bivši ovisnik.

Da je kokain doživio potpunu eksploziju na tržištu pokazuje primjer terapijskog centra Ivanovac u kojemu se liječi 28 bivših ovisnika raznim radnim terapijama.

"Upliv kokaina - ima ga više nego 90-ih što je bilo heroina na tržištu. I ne bi samo tu govorio o mladima, puno ima tu srednje generacije 30, 40 50 godina koji su u poznim godinama otkrili kokain, I taj kokain im je dao nešto što se da u serijama, filmovima kako ti kokain da energiju, snagu, najljepši si, najpričljiviji", kaže Mario Plazibat iz Terapijskog centra Ivanovac.

U kokainu ima svega

Upravo zbog te mantre - zadnjih godina ponuda kokaina naglo raste. Raste mu i čistoća, a cijena pada. Ulični kokain u Hrvatskoj ima između 40 i 50 posto čiste droge. A u njemu, upozorava struka, ima svega.

"Od kreatina, šećera, brašna, do različitih lijekova recimo ovaj konkretno za parazite kod svinja, tako da nema pravila, ali jedno i drugo povećava opasnost kod konzumiranja. Znači uzimate kokain, ne znate kako ćete reagirati, imate primjesu unutra. I treća stvar, da u 70 posto slučajeva kada se konzumira kokain konzumira se alkohol tako da imate splet okolnosti koje može završiti fatalno", kaže Željko Petković, pomoćnik ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za ovisnosti.

Dok Amerikanci bilježe tisuće smrti od predoziranja kokainom, u Europi je to najčešći razlog hitnih prijema. Hrvatska statistiku nema - ali kokain je, kaže Petković, postao druga najčešća konzumirana droga. Mnogi zbog njega imaju srčane probleme.

"Na neki način kod nas postoji problem da ljudi kad traže liječniku pomoć, često puta šute - neće kazati što su uzeli, što na neki način otežava dijagnostiku i na neki način nas sprječava da vidimo kakav je kokain na tržištu", kaže Petković.

Od 16 do 60 godina - kokain konzumiraju svi. Za jedne je to prolaz u svijet droge, za druge način da poprave život. Sugovornik s početka priče ima samo jednu poruku: "Ako iz ovog mog cijelog razgovora, ja bi volio da me bar jedna mlada osoba čuje, posluša, to bi mi eto značilo bar da mogu pomoć nekom drugom kad već na vrime nisam mogao pomoći sebi".

Jer ponekad i jedna jedina doza može biti smrtonosna.