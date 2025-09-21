'NEĆE SE DOGODITI' /

Netanyahu protiv Palestine: 'Udvostručili smo židovska naselja u Judeji i Samariji, i nastavit ćemo tim putem'

Velika Britanija, Kanada i Australija priznale su Palestinsku državu. A nova priznanja očekuju se idućih dana na Općoj skupštini UN-a u New Yorku. Istodobno, izraelski premijer Benjamin Netanyahu optužuje strane čelnike da tako daju 'nagradu' Hamasu, i prijeti da palestinska država neće postojati! 

"To se neće dogoditi. Palestinska država neće biti uspostavljena zapadno od rijeke Jordan. Godinama sam sprječavao uspostavu te terorističke države, unatoč ogromnim pritiscima – i unutar zemlje i iz inozemstva. Udvostručili smo židovska naselja u Judeji i Samariji – i nastavit ćemo tim putem", tvrdi Netanyahu.

21.9.2025.
19:15
Andrijana Čičak Božić
IzraelPalestinaBenjamin Netanyahu
