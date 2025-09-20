Orwell se nadvio nad nama: 'Bruxelles odlučuje je l’ ovo maloljetni ili punoljetni dick pic'

CHAT KONTROLA STIŽE! /

Možda zvuči pretjerano orwellovski, ali za razliku od svih drugih pretjeranih i bombastičnih vijesti ova bomba se doslovce nalazi u vašem džepu ili vašoj ruci.

Riječ je o tome da bi svaka aplikacija koja pružu uslugu razmjene poruka, nekom za sada još neidentificiranom tijelu Europske unije, morala omogućiti uvid u vaše poruke kako bi otkrila šaljete li fotografije, linkove ili videa sa sadržajem koji bi mogao upućivati da se radi o dječjoj pornografiji, pedofiliji ili nekoj drugoj vrsti seksualnog iskorištavanja djece. Ne bi smjela čitati naše poruke nego samo gledati slike.

Dakle Meta će morati dozvoliti tom nekom nepoznatom europskom regulatoru da ima uvid u sve vaše poruke prije nego se šifriraju, u suprotnom WhatsAppu će biti zabranjen rad na području EU.

Dakle, za sada samo fotozapisi, ali ne trebamo biti jako maštoviti da zamislimo i idući korak. Jer kad je ekipa već tu, u našem mobitelu i gleda naše slike što ne bi jednog dana gledala i čitala i naše poruke.

Ja bi', tko ne bi. Jer evo moji scenaristi imaju neku svoju whatsapp grupu i stvarno bi volio znati što pišu o meni.

Ali ajde da ostanemo samo na ovom skeniranju naših slika pa da vidimo kako izgleda ta zaštita djece u američkom slučaju kada su iz istog razloga pregledavali poruke u aplikacijama koje su američkoj Vladi dobrovoljno dozvolile penetraciju njihov sustav.

Za čak 65 milijuna poruka algoritam umjetne inteligencije je dao znak da možda imaju neprimjeren sadržaj. I onda je u drugom krugu provjere, za njih 80 posto utvrđeno da zapravo nemaju nikakve veze s pedofilijom ili seksualnim iskorištavanjem djece. Pa je onda i kod preostalih dvadeset posto utvrđeno da tek mali postotak njih doista ima podlogu za kazneni progon. Protiv koliko njih je doista i pokrenut kazneni progon ne zna se.

Ali se zna da su svih 65 milijuna poruka i privatnih fotografija ostale na nekom Vladinom serveru.

Naime, tu prvu kontrolu naših poruka provodit će umjetna inteligencija koja je još uvijek dovoljno tupava da ne može razlučiti šalje li spornu fotografiju neki pedofil, neki klinac ili klinka koji su napravili malo slobodniji selfie ili recimo baka s mora koja roditeljima šalje fotku kako se mali sretno igra u pijesku.

E, ali i pedofil i klinac i baka će u zadnjoj fazi provjere doći na stol nekim činovnicima u Briselu ili u Hrvatskoj koji će onda procjenjivati tko je od njih što. I naravno sve će to negdje arhivirati. Kao i svaki dick-pic koji je netko nekome poslao. Pa će onda taj netko u Briselu ili Koprivnici ocijeniti je l' to maloljetni ili punoljetni dick i jel ga šalje klinac klinki ili dečko curi ili dečko baki.