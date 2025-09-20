TONČI TADIĆ O RUSKIM PROVOKACIJAMA /

Uzbuna na istočnoj granici NATO-a. Jutros su ponovno dignuti poljski i drugi saveznički zrakoplovi nakon ruskog napada na zapad Ukrajine. Estonija je zbog jučerašnjeg ruskog kršenja njihovog zračnog prostora aktivirala članak 4. NATO-a koji predstavlja poziv na konzultacije među saveznicima ako je jedna od njih ugrožena. Rusija istodobno negira bilo kakvo kršenje tuđih granice.

NATO u rukama sada ima mogućnost ili preokrenuti tijek rata ili Rusiji dati vjetar u leđa - mišljenja je nuklearni fizičar i analitičar Tonči Tadić. Ne predviđa mirnu budućnost ako NATO ne bude čvrst i složan.

"Najprije se krenulo s jednim dronom pa se išlo na više dronova, pa su sad već tu zrakoplovi.. Ako NATO na to ne reagira Rusija će jednostavno nastaviti dizati ljestvicu. Znači ako ne reagiraš, s time zapravo daješ do znanja drugoj strani da te se to ne tiče i da može nastaviti s još jačom i još gorom provokacijom- Tako da ćemo se u jednom trenutku naći ne pred 19 dronova iznad nekog pograničnog sela u Poljskoj nego s 19 krstarećih raketa iznad Varšave ili iznad Berlina. A onda ćemo se pitati kako je dotle došlo.

Dakle, prestanimo gledati što Trump govori i pokušajemo sagledati šta Trump čini na zaustavljanju Putina. A Trump ne radi apsolutno ništa na zaustavljanju Putina. Odnosno, kad god je Putina potrebno pokriće onda se Trump pojavi s nekim pomiriteljskim idejama nastavka pregovora.

Može se očekivati da će u ne toliko dalekoj budućnosti članak 4. aktivirati Finska, Švedska, Rumunjska i Njemačka ako se sada ništa ne napravi. Dakle, ključno je da nijedan NATO zrakoplov i nijedan NATO dron ne mogu ostati bezposleni dok u zračnom prostoru NATO-a vršljaju ruski dronovi i ruski zrakoplovi. Putinove provokacije se ne mogu suzbijati stoičkim mirom jer to njega samo ohrabruje.

Dakle podsjetio bi još jednom - Putin je oportunist kao što je i Milošević bio oportunist. On gleda da mu se ukaže prilika i ako mu se ukaže prilika da može neškodljivo napraviti neki potez on će taj potez napraviti. Ako mu se s druge strane pokaže sila onda on neće povući idući potez", kazao je Tonči Tadić.