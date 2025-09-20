Dinamov veznjak otkrio tko mu je zabio ljepši pogodak: Bakrar ili Hoxha?

Nakon derbija na Poljudu /

Kada se činilo da će se na odmor otići bez pogodaka zabljesnuo je gostujući igrač Hoxha. Na oko 30 metara od domaćih vrata loptu je primio albanski nogometaš, stuštio se prema naprijed i onda s vrha šesnaesterca pogodio za 1-0 i gostujuće slavlje.

Brojne zamjene, a potom i bakljada s obje navijačke strane, donekle su razvodnile ionako slab ritam igre, a onda je u 80. minuti „eksplodirala bomba“ od strane gostujućeg igrača Bakrara. S 15 metara iskosa Bakrar je svom silinom potegnuo i žestoko pod gredu pogodio za 2-0.