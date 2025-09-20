Eksplozivni intervju za Net.hr, stručnjak 'pokopao' Hajduk: 'Smiješni su, ne razumijem to više'

U najvećem hrvatskom derbiju, ogledu sedmog kola HNL-a, nogometaši Dinama su pred 32.000 gledatelja na Poljudu pobijedili s 2-0 (1-0) velikog rivala Hajduk.

U 44. minuti je Arber Hoxha bio strijelac za gostujućih 1-0, dok je Monsef Bakrar u 80. žestoko potegnuo i pod gredu pogodio za 2-0 i tri gostujuća boda.

Odmah nakon posljednjeg sučevog zvižduka čuli smo se s Igorom Pamićem, bivšim nogometašem Dinama i hrvatskim reprezentativcem koji trenutno trenira drugoligaša Karlovac 1919. Pamić nam je bez dlake na jeziku rekao svoje dojmove utakmice i nije bio blag prema Hajduku.

"Moj je dojam utakmice vrlo jednostavan. Hajduk je smiješan, bio i smjesa će ostati. Dinamo je takav kakav je, ali danas je dominirao s dva prekrasna gola. Ono što sam ja vidio i jednostavno da ovdje ja ne vidim nikoga tko može Dinamo zaustaviti", rekao je na početku pa pojasnio što je mislio time da je Hajduk smiješan:

"Hajduk je smiješan već dvadeset i toliko godina. Ja volim Hajduk kao klub. Poštujem ih, ali oni jednostavno ne znaju pobijediti utakmicu. Ne razumijem to više."

Foto: Marko Jurinec/pixsell

Potom je govorio o treneru Bijelih Gonzalu Garciji kojemu je uputio kritiku.

"Ključni problemi u igri Hajduka je što i cijeli život. Sad sam s ovim trenerom, on ne bi odustao od svoje ideje. On misli da je majstor, a on nema pojma, Garcia pojma nema. Sad ću reću zašto. Pa moraš, ako vidiš da nisi u stanju odgovoriti na zahtjeve utakmice, odustati od svoje ideje i prilagoditi se utakmici. E, to je danas falilo Hajduku, a Dinamu ne", istaknuo je.

Na pitanje je li ga nešto iznenadilo u derbiju imao je kratak odgovor:

"Iznenadilo me je to što sam očekivao da će prvo poluvrijeme već biti 2:0. Bilo je samo 1:0 za Dinamo."

Foto: Ivana Ivanovic/pixsell

"Jer ideja je jasna, ideja je stvarno jasna. Međutim ti se moraš u životu nekada prilagoditi nekome. Pa nisam ja najbolji na svijetu, a oni misle da su najbolji na svijetu i sada dobivaju po glavi već dugo vremena", prokomentirao je Pamić i zaključio:

"Trenutno s budžetom, Hajduk bi mogao parirati Dinamu, ali Hajduk bira neke stvari, počevši od trenera. Oni forsiraju stranog trenera, svaka čast. Nisu to loši treneri, ali nisu treneri za Hajduka. Možda bi trebalo razumjeti jednu stvar - da treba netko shvatiti da ne možeš svoju liniju precrtati jer si ti taj i taj. Možda bi trebalo tome razmisliti. Ja nikoga ne optužujem, ja govorim ono što sam vidio. Drugo, Dinamo je bio dominantnan, to sam i znao, a mislim da je Hajduk mogao to puno bolje odraditi. Nije, zašto nije? Događa se već godinama i godinama i oni će morati razmišljati o tome."