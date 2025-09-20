Najveći derbi na Poljudu: Borba za ponos, slavu i za prvo mjesto na tablici! Iznenađenja u oba sastava

Hajduk - Dinamo

0 - 0

HAJDUK: Ivušić - Sigur, Šarlija, Raci, Hrgović - Krovinović, Pajaziti - Bamba, Pukštas, Šego - Livaja

DINAMO: Nevistić - Valinčić, Dominguez, McKenna, Goda - Mišić, Zajc - Lisica, Ljubičić, Hoxha - Beljo

Prvi derbi nove sezone igra se na Poljudu u sedmom kolu HNL-a. Hajduk dočekuje Dinamo koji je trenutno ispred njega s istim brojem bodova, ali i boljom gol razlikom.

- Hajduk je objavio sastav već dva sata prije utakmice.

Dva najveća rivala u međusobni ogled ulaze s porazima. Hajduk je doživio poraz u Varaždinu, a Dinamo je neočekivano na domaćem terenu ošamućen od Gorice.

Mario Kovačević u Split stiže bez Luke Stojkovića i Marka Solde koji moraju pauzirati zbog crvenog kartona, a na listi ozlijeđenih su Pierre-Gabriel i Raul Torrente. Bit će zanimljivo za vidjeti hoće li Kovačević posegnuti za Ismaelom Bennacerom, alžirskim veznjakom koji je u Dinamo stigao kao velika zvijezda na posudbu iz Milana.

Gonzalo Garcia u dosadašnja četiri međusobna ogleda s Kovačevićem ima jednu pobjedu i tri remija. Trener Bijelih nema većih problema oko slaganja sastava, a iako se proteklih dana u medijima provlačila mogućnost da od prve minute kreće Hugo Guillamon, to neće biti slučaj.

Glavni sudac utakmice je Mateo Erceg iz Benkovca. Pomagat će mu Goran Pataki iz Đakova i Kristijan Novosel iz Valpova, a četvrti sudac je Zdenko Lovrić iz Đakova. VAR sudac je Ivan Bebek iz Rijeke, a asistent VAR suca Mario Zebec iz Cestice.

