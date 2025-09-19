Kovačević: 'Jedva čekam svoju prvu pobjedu na Poljudu, vjerujem da će to biti u subotu'

U subotu (početak u 17.00) Dinamo u Splitu protiv Hajduka igra najveći hrvatski derbi, a utakmicu je u petak na konferenciji za medije najavio trener Plavih Mario Kovačević.

Oba kluba u veliki derbi ulaze izjednačeni na vrhu tablice s po 13 bodova, ali i nakon razočaranja u posljednja dva kola. Dinamo nakon remija na gostovanju u Varaždinu (2:2) i pretposljednjem i poraza od Gorice u Maksimiru 1-2 u posljednjem kolu, a Hajduk nakon remija s Rijekom na Poljudu (2:2) pa poraza na gostovanju u Varaždinu 2-0.

Veselim se najvećem hrvatskom derbiju. Prvom ove sezone. Pripremali smo se dobro. Rezultat će pokazati kako smo radili. Hajduk je doveo dosta igrača pred kraj prijelaznog roka, kolega Garcija slaže momčad. Okosnica Hajduka je jasna, uvijek opasni Livaja, dobra krila, moramo pripaziti Pukštasa koji dolazi iz drugog plana. Tu su Pajaziti i Krovinović koji drže sredinu. U sredini moramo biti pravi. Hajduk je uvijek nezgodan, pogotovo na Poljudu. Ali mi gledamo sebe. Kod mojih igrača se vidi da dolazi derbi. Žele pokazati da je protiv Gorice bio loš dan. Stojković i Soldo ne mogu zbog kartona, svi ostali su spremni. Jedva čekamo da starta derbi. Znamo što nas čeka, moramo biti hrabri i odlučni da bismo došli do pozitivnog rezultata", rekao je Kovačević na početku pa ostao 'zakopčan' kada je stiglo pitanje o sastavu:

"Mi imamo dobre i kvalitetne vezne igrače. Nešto ćemo mijenjati. Zajc je u dobrom stanju, vidjet ćemo koliko ćemo koristiti Bennacera. Još imamo trening, ne bih govorio tko će početi utakmicu."

"Znam što sam i gdje sam u Dinamu. Mi imamo svoju viziju nogometa. Ali uvijek se morate malo pripremiti za protivnika. Bilo kojega, ali posebno za Hajduk na Poljudu. Ali mi igramo svoju igru. Od prve minute ćemo tražiti biti onakvi kakvi smo bili na početku sezone. Želimo imati inicijativu i kad nemamo loptu, da radimo pritisak. A kad imamo loptu, moramo biti kvalitetniji. Nije lako, još smo u slaganju, ali vjerujem svojim igračima. Možemo protiv Hajduka biti dobri, znam da možemo pokazati pravu igru na Poljudu i doći do pobjede", istaknuo je.

Za kraj je govorio o tome kakvu utakmicu očekuje.

"Moramo pripaziti na početak, što prije doći do svoje igre. Te da kroz takvu igru dođemo do pozitivnog rezultata. Imam dobre i kvalitetne igrače, nećemo se preplašiti Poljuda i atmosfere. Ne želimo da nas Hajduk dugo stiska, što prije želimo do svoje igre. Znamo da nas očekuje agresivan Hajduk. Nažalost, nisam protiv Hajduka imao uspjeha na Poljudu. Bilo je dobrih igara, ali rezultati ih nisu pratili. Jedva čekam svoju prvu pobjedu na Poljudu! Vjerujem da će to biti u subotu", zaključio je.

