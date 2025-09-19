Šokantna cifra: Evo koliko je Messi zaradio otkako je stigao u Inter Miami

Lionel Messi, osmerostruki osvajač Zlatne lopte i vlasnik 46 trofeja u karijeri, jedan je od najplaćenijih sportaša svijeta. Ipak, sve je počelo skromno.

Prvi ugovor u Barceloni donosio mu je tek oko 600 eura mjesečno. Nakon 21 godine u Barceloni, kratke avanture u PSG-u i osvajanja dviju francuskih titula, Messi je 2023. godine prešao u Inter Miami. Tamo zarađuje oko 337.000 eura tjedno, što znači da je od dolaska u klub do danas inkasirao više od 39 milijuna eura, bez bonusa i sponzorstava.

Messi je najplaćeniji igrač MLS-a, daleko ispred Sergija Busquetsa, dok Luis Suarez i Jordi Alba primaju oko 40.000 eura tjedno. Ukupna zarada Messija značajno raste kada se uračunaju bonusi i sponzorski ugovori.

Prema argentinskim medijima, Messi će produžiti ugovor s Inter Miamijem i vjerojatno završiti karijeru u ovom klubu, čime će potvrditi svoj status legende i u MLS ligi.

