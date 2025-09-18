Mamić se vraća u nogomet: Velikan iz regije želi bjegunca hrvatskog pravosuđa

Nakon nekoliko godina izbivanja iz nogometne svakodnevice, ali i hrvatskog pravosuđa, Zoran Mamić vraća se u sportske vode. Kako prenose bosanskohercegovački mediji, bivši trener i sportski direktor zagrebačkog Dinama dogovorio je suradnju s Fudbalskim klubom Sarajevo.

Portal Klix.ba navodi da je Mamić osobno potvrdio kako je u pregovorima s klubom s Koševa. Naglasio je da Sarajevo ima ambiciozan projekt i ljude koji vjeruju u njegovu budućnost, ali su svjesni da trebaju dodatnu stručnu pomoć kako bi ostvarili svoje ciljeve.

Potvrdu suradnje dao je i većinski vlasnik kluba Ismir Mirvić. Prema njegovim riječima, Mamićevo iskustvo i znanje mogu biti presudni u ispravljanju sportskih pogrešaka koje su se, kako je rekao, ponavljale posljednjih godina.

'Zoran je čovjek koji zna prepoznati i ispraviti propuste. Njegovi savjeti bit će dragocjeni za mene i ostale investitore, jer želimo stvoriti stabilan i konkurentan klub', izjavio je Mirvić.

Službena potvrda Mamićeva angažmana očekuje se uskoro, a tada će biti jasnije i kakvu će ulogu preuzeti u sportskoj politici kluba.

Mamić je posljednji posao imao u ožujku 2021. kada je napustio klupu Dinama. Prije toga bio je sportski direktor, a iskustvo je gradio i u inozemstvu, vodeći klubove poput Al-Hilala, Al-Aina i Al-Nassra.

