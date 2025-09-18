borba u regiji /

Lov na Vukanića: Dinamo želi talent koji već mjesecima mami Zvezdu i Partizan

Foto: Profimedia

18.9.2025.
19:09
Sportski.net
Profimedia
Iako je Dinamo tijekom ljetnog prijelaznog roka složio potpuno novu momčad, u Maksimiru već razmišljaju o zimskim pojačanjima. Jedno od imena koje se našlo na njihovu radaru je mladi crnogorski veznjak Danilo Vukanić, trenutno jedan od najtraženijih talenata u regiji.

Kako prenosi CG-fudbal, Crvena zvezda već duže vrijeme prati 19-godišnjaka i ozbiljno je planirala njegov dolazak u zimskom prijelaznom roku. No, interes su pokazali i u Zagrebu gdje Dinamovi skauti redovito prate njegove nastupe u dresu Budućnosti.

U utrku bi se mogao uključiti i Partizan, koji osim Vukanića pomno prati još nekoliko mladih igrača iz Podgorice.

Za njega je nogometni insajder Lorenzo Lepore govorio tijekom ljetnog prijelaznog roka kako je čak i Strasbourg zainteresiran

 

 

Pred Vukanićem je svijetla budućnost, pitanje je samo hoće li karijeru nastaviti graditi u Budućnosti ili će već ove zime zakoračiti na veliku scenu u jednom od najvećih klubova regije. S Budućnošću ima ugovor do kraja 2026., a prema podacima Transfermarkta procijenjen je na 25.000 eura.

