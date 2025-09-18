Lov na Vukanića: Dinamo želi talent koji već mjesecima mami Zvezdu i Partizan

Iako je Dinamo tijekom ljetnog prijelaznog roka složio potpuno novu momčad, u Maksimiru već razmišljaju o zimskim pojačanjima. Jedno od imena koje se našlo na njihovu radaru je mladi crnogorski veznjak Danilo Vukanić, trenutno jedan od najtraženijih talenata u regiji.

Kako prenosi CG-fudbal, Crvena zvezda već duže vrijeme prati 19-godišnjaka i ozbiljno je planirala njegov dolazak u zimskom prijelaznom roku. No, interes su pokazali i u Zagrebu gdje Dinamovi skauti redovito prate njegove nastupe u dresu Budućnosti.

U utrku bi se mogao uključiti i Partizan, koji osim Vukanića pomno prati još nekoliko mladih igrača iz Podgorice.

Za njega je nogometni insajder Lorenzo Lepore govorio tijekom ljetnog prijelaznog roka kako je čak i Strasbourg zainteresiran

Exclusive: #Strasbourg are showing strong interest in #Vukanic



The 2006-born CM has attracted attention from several clubs across Europe, with Strasbourg emerging as one of the frontrunners



He is expected to be #Budućnost's next major sale following #Bulatovic to #Lens pic.twitter.com/UOQV3Czibn — Lorenzo Lepore  (@lorenzooleporee) June 13, 2025

Pred Vukanićem je svijetla budućnost, pitanje je samo hoće li karijeru nastaviti graditi u Budućnosti ili će već ove zime zakoračiti na veliku scenu u jednom od najvećih klubova regije. S Budućnošću ima ugovor do kraja 2026., a prema podacima Transfermarkta procijenjen je na 25.000 eura.

