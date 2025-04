Kako se peče janjetina u pećnici? Recept za sočan i bogat ručak

Janjetina je za mnoge više od običnog obroka, to je prava gurmanska poslastica koja se ne priprema svaki dan, već se čuva za posebne trenutke. Rođendani, blagdani i svečana okupljanja idealne su prilike da se ova aromatična i sočna delicija nađe u središtu stola. Iako njezin bogat okus osvaja na prvu, priprema janjetine može zbuniti one koji se s njom još nisu upustili u kulinarsku avanturu, no uz prave savjete, svaki zalogaj može postati vrhunski doživljaj.

Otkrivamo kako se priprema pečena janjetina u pećnici.

Janjetina u pećnici s krumpirom

Recepti za janjetinu dolaze u raznim varijantama, ali pečenje u pećnici ostaje jedan od najomiljenijih i najsigurnijih načina da meso ostane mekano, mirisno i bogato okusom. A kao i mnoga jela koja se rade u pećnici, većina pripreme se odvija prije, a kad meso uđe u pećnicu nemate toliko posla s njim. U slučaju ovog recepta, janjetinu ćete peći sveukupno dva sata s pauzama kako bi meso zalili i dodali krumpir. Za pečenje janjetine trebat će vam veliki pravokutni lim za pečenje u koji može stati but.

Sastojci:

janjeći but

4-5 krumpira

sol

ulje

Priprema:

Zagrijte pećnicu na 180 °C. Ogulite, operite i narežite krumpir na komade po želji. Stavite ga u posudu i posolite. Stavite sa strane. Janjeći but stavite na lim za pečenje, marinirajte sa soli i namažite uljem. Nakon toga stavite lim za pečenje u pećnicu. Nakon sat vremena izvadite janjetinu iz pećnice i zalijte je s vodom. NA pleh dodajte krumpir. Vratite sve u pećnicu i pecite oko pola sata na 200 °C. Nakon pola sata provjerite janjetinu, prelijte meso sa sokovima od pečenja i ponovno vratite u pećnicu. Pecite još pola sata i izvadite iz pećnice. Prebacite na tanjur za posluživanje.

