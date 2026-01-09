Vlasnica zapaljenog bara u Švicarskoj prvi put progovorila o tragediji: Evo što je poručila

Nakon što je ranije u petak uhićen Jacques Moretti (49), vlasnik švicarskog skijaškog bara u kojem je u požaru poginulo 40 ljudi, oglasila se njegova supruga Jessica (40). Dok su njezina supruga odvozili u zatvor bijelim kombijem sa zatamnjenim staklima, Jessica je u suzama napustila sudnicu te prvi put progovorila o požaru.

"Želim se ispričati. Ovo je nezamisliva tragedija. Nikada to nismo mogli zamisliti. Želim se ispričati. Moje su misli stalno sa žrtvama i s ljudima koji se i dalje bore za svoje živote", izjavila je.

Osim nošenja nanogice, Jessica će se morati javljati policiji svaka tri dana, piše The Sun.

Bračni par pod istragom je zbog više kaznenih djela povezanih sa smrtonosnim požarom, uključujući ubojstvo iz nehaja. I dok je Jacques zadržan u pritvoru, njegovoj supruzi dopušteno je da ostane na slobodi uz nanogicu.

Unatoč isprici, prema navodima njihova obrambenog tima, oboje Morettijevih i dalje niječu bilo kakvu kaznenu ili građansku odgovornost.

Podsjetimo, Jessica je navodno viđena kako bježi s blagajnom punom gotovine u noći katastrofalnog požara. Optužena je da je ignorirala goste i pobjegla s dnevnim utrškom dok su smrtonosni plameni zahvaćali njezin bar. Istovremeno, deseci ljudi pokušavali su izaći iz objekta i molili za pomoć.

Deseci žrtava, od kojih su neke imale tek 14 godina, izgubili su život nakon što je brzi pakleni požar progutao noćni klub u skijaškom odmaralištu. Ukupno je 119 ljudi ozlijeđeno u stravičnom požaru noćnog kluba.

U petak u 14 sati po lokalnom vremenu Švicarska je stala na minutu šutnje. Zvona crkava diljem alpske zemlje oglasila su se u znak počasti žrtvama tragedije.

POGLEDAJTE VIDEO Šef bara koji je izgorio u Švicarskoj već poznat policiji: Optužen za prijevaru i otmicu