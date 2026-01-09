Uhićen vlasnik švicarskog bara u kojem je poginulo 40 ljudi tijekom smrtonosnog požara!

Uhićen je Jacques Moretti (49), vlasnik švicarskog bara Le Constellation u Crans Montani u kojem je poginulo 40 ljudi tijekom katastrofalnog požara na Staru godinu, prenosi The Sun.

Moretti i njegova supruga Jessica (40) pod istragom su zbog nekoliko kaznenih djela povezanih sa smrtonosnim požarom, a sumnjiči ih se za ubojstvo iz nehaja, tjelesne ozljede iz nehaja i podmetanje požara iz nehaja.

Švicarska policija ga je pritvorila nakon saslušanja na kojemu je zajedno sa suprugom odgovarao na pitanja vlasti. Švicarske novine 24 Heures izvijestile su, pozivajući se na izjave policije, da je vlasnik bara uhićen zbog opasnosti od bijega, dok će se njegova supruga braniti sa slobode.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Dan žalosti u Švicarskoj

Vijest dolazi u trenutku kada Švicarska obilježava dan žalosti zbog neviđene tragedije. Požar koji je zahvatio bar Le Constellation u skijalištu Crans-Montani, krcat gostima koji su slavili početak 2026. godine, usmrtio je 40 ljudi, uglavnom tinejdžera.

Mnoge žrtve bile su maloljetne, neki su imali samo 14 godina.

Istražitelji vjeruju da je do požara u podrumu bara došlo zbog prskalica pričvršćenih na boe šampanjca, koje su bile preblizu stropu.

No, ostaje pitanje kako se vatra tako proširila i zahvatila prostor u kojem je nasmrt izgorjelo 40 ljudi, dok je 119 osoba ozlijeđeno. Posebna pažnja posvećena je pitanju sigurnosnih standarda u samom baru.

Sumnja se da je širenju vatre pomogla pjenasta obloga na stropu bara koja, ako nije pravilno zaštićena, može biti izrazito zapaljiva.

POGLEDAJTE VIDEO: Šef bara koji je izgorio u Švicarskoj već poznat policiji: Optužen za prijevaru i otmicu