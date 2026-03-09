Katar optužio Iran za veliku izdaju: 'Ovo nikada nismo očekivali'
Katar se pozicionirao kao globalni posrednik, sposoban razgovarati sa svima. Međutim, taj odnos s Teheranom sada se čini napetim
Katarski premijer, šeik Mohammed bin Abdulrahman al Thani opisao je iranske napade na zemlje Perzijskog zaljeva kao "opasnu pogrešnu procjenu", upozoravajući da eskalacija riskira destabilizacije regije i udara na globalno gospodarstvo.
Obraćajući se medijima prvi put otkako je Katar bio meta ponovljenih napada raketama i dronovima, premijer je za Sky News rekao da je zemlja ušla u ono što je nazvao "vrlo teškim razdobljem" ali je pohvalio profesionalnost svojih obrambenih i sigurnosnih snaga.
"To je veliki osjećaj izdaje", rekao je. "Samo sat vremena nakon početka rata, Katar i druge zemlje Perzijskog zaljeva su napadnute. Jasno smo dali do znanja da nećemo sudjelovati ni u kakvim ratovima protiv naših susjeda", dodao je.
'Oni su naši susjedi'
Katar se tradicionalno pozicionirao kao globalni posrednik, sposoban razgovarati sa svima. Taj odnos s Teheranom sada se čini napetim. "Svi napadi na zemlje Perzijskog zaljeva, ovo nikada nismo očekivali od našeg susjeda", rekao je.
"Oduvijek smo se trudili održati dobar odnos s Iranom, ali opravdanja i izgovori koje koriste potpuno su odbačeni", dodao je. Premijer je više puta naglasio da će vojna eskalacija samo produbiti krizu i da odgovornost za povlačenje leži na svim stranama.
"Nastavljamo težiti deeskalaciji. Oni su naši susjedi - to je naša sudbina", komentirao je.
