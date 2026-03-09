Katar optužio Iran za veliku izdaju: 'Ovo nikada nismo očekivali'

Katarski premijer, šeik Mohammed bin Abdulrahman al Thani opisao je iranske napade na zemlje Perzijskog zaljeva kao "opasnu pogrešnu procjenu", upozoravajući da eskalacija riskira destabilizacije regije i udara na globalno gospodarstvo.

Obraćajući se medijima prvi put otkako je Katar bio meta ponovljenih napada raketama i dronovima, premijer je za Sky News rekao da je zemlja ušla u ono što je nazvao "vrlo teškim razdobljem" ali je pohvalio profesionalnost svojih obrambenih i sigurnosnih snaga.

"To je veliki osjećaj izdaje", rekao je. "Samo sat vremena nakon početka rata, Katar i druge zemlje Perzijskog zaljeva su napadnute. Jasno smo dali do znanja da nećemo sudjelovati ni u kakvim ratovima protiv naših susjeda", dodao je.

'Oni su naši susjedi'

Katar se tradicionalno pozicionirao kao globalni posrednik, sposoban razgovarati sa svima. Taj odnos s Teheranom sada se čini napetim. "Svi napadi na zemlje Perzijskog zaljeva, ovo nikada nismo očekivali od našeg susjeda", rekao je.

"Oduvijek smo se trudili održati dobar odnos s Iranom, ali opravdanja i izgovori koje koriste potpuno su odbačeni", dodao je. Premijer je više puta naglasio da će vojna eskalacija samo produbiti krizu i da odgovornost za povlačenje leži na svim stranama.

"Nastavljamo težiti deeskalaciji. Oni su naši susjedi - to je naša sudbina", komentirao je.

