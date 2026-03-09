Ovo je političarka koja drži do svoje riječi: Zbog gubitka na izborima - obrijat će glavu
Preliminarni rezultati koje je objavilo državno izborno povjerenstvo pokazali su da je FDP na šestom mjestu sa samo 4,4 posto glasova
Glavna tajnica njemačkih Slobodnih demokrata (FDP) ispunit će obećanje i obrijati glavu nakon lošeg rezultata stranke na izborima u jugozapadnoj saveznoj državi Baden-Württemberg u nedjelju. Nicole Büttner je u ponedjeljak rekla za novine Rheinische Post da će obrijati kosu ako stranka ne prijeđe prag od 5 posto, koliko je potrebno za ulazak u državni parlament u Stuttgartu.
Preliminarni rezultati koje je objavilo državno izborno povjerenstvo pokazali su da je FDP na šestom mjestu sa samo 4,4 posto glasova.
"Liberali ostaju vjerni svojoj riječi, čak i u porazu", rekla je Büttner. "Držim se svojih obećanja jednako odlučno kao što u stranci činimo antitezu stagnaciji i pesimizmu". Nekada dugogodišnji koalicijski partner konzervativnim Kršćanskim demokratima i Socijaldemokratskoj stranci, FDP se sada suočava s egzistencijalnom krizom nakon što na prošlogodišnjim nacionalnim izborima nije prešap prag od pet posto. Vodeći kandidat stranke na izborima u Baden-Württembergu, Hans-Ulrich Rülke, već je najavio ostavku nakon loših rezultata.
POGLEDAJTE VIDEO: Političarka pogođena eksplozivnom napravom blizu glave, snimljen trenutak udara
403 Forbidden