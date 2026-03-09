FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NE PADAJU SAMO OSTAVKE /

Ovo je političarka koja drži do svoje riječi: Zbog gubitka na izborima - obrijat će glavu

Ovo je političarka koja drži do svoje riječi: Zbog gubitka na izborima - obrijat će glavu
×
Foto: Profimedia

Preliminarni rezultati koje je objavilo državno izborno povjerenstvo pokazali su da je FDP na šestom mjestu sa samo 4,4 posto glasova

9.3.2026.
15:22
Hina
Profimedia

403 Forbidden

403 Forbidden

Glavna tajnica njemačkih Slobodnih demokrata (FDP) ispunit će obećanje i obrijati glavu nakon lošeg rezultata stranke na izborima u jugozapadnoj saveznoj državi Baden-Württemberg u nedjelju. Nicole Büttner je u ponedjeljak rekla za novine Rheinische Post da će obrijati kosu ako stranka ne prijeđe prag od 5 posto, koliko je potrebno za ulazak u državni parlament u Stuttgartu.

Preliminarni rezultati koje je objavilo državno izborno povjerenstvo pokazali su da je FDP na šestom mjestu sa samo 4,4 posto glasova.

"Liberali ostaju vjerni svojoj riječi, čak i u porazu", rekla je Büttner. "Držim se svojih obećanja jednako odlučno kao što u stranci činimo antitezu stagnaciji i pesimizmu". Nekada dugogodišnji koalicijski partner konzervativnim Kršćanskim demokratima i Socijaldemokratskoj stranci, FDP se sada suočava s egzistencijalnom krizom nakon što na prošlogodišnjim nacionalnim izborima nije prešap prag od pet posto. Vodeći kandidat stranke na izborima u Baden-Württembergu, Hans-Ulrich Rülke, već je najavio ostavku nakon loših rezultata.

POGLEDAJTE VIDEO: Političarka pogođena eksplozivnom napravom blizu glave, snimljen trenutak udara

NjemačkaPolitičarkaBrijanjeKosa

403 Forbidden

Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije

403 Forbidden

403 Forbidden

Regionalni portali

403 Forbidden

Izdvojeno
Još iz rubrike

403 Forbidden