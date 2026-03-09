Okupio se vrh stranke! Andrej Plenković obraća se novinarima

Nakon što je jutros održana izvanredna sjednica Vlade zbog ograničenja cijene goriva, poslijepodne je održana redovita sjednica Predsjedništva HDZ-a gdje se okupio vrh stranke.

Nakon sjednice premijer Andrej Plenković obratio se novinarima. Kaže kako su poslali snažnu poruku hrvatskim građanima misleći na cijenu goriva.

"Vidjeli ste da je cijena barela sa 71 dolara skočila na današnjih oko 107 dolara po barelu što je rast od 50 posto. Refleksija tih šokova odrazila bi se na cijene naftnih derivata i ukapljenog naftnog plina već sutra. Stoga je Vlada danas donijela dvije uredbe kojima smo reagirali u interesu hrvatskih građana", poručio je Plenković i ponovio kakve bi bile cijene goriva da vlada nije intervenirala. Plenković se već ranije pohvalio da bi bez Vladinih mjera benzin plaćali 1,55 eura po litri dok bi cijena dizela po litri iznosila 1,72 eura.

"Vlada će pomoći kao i dosad u ovoj krizi, a kriza proizlazi jer iz Hormaškog tjesnaca tankeri ne mogu proći", rekao je i dodao da zbog toga imamo nedostatak nafte. Ove odluke trajat će dva tjedna, a onda će sukladno promjenama donositi nove odluje.

"Ove poteze smo povukli nakon što smo detaljno pratili zbivanja i temeljem velikog iskustva te smo odlučili intrevenirati. Time smo pokazali vodstvo i inicijativu i još jednom zaštitili građane i gospodarstvo", dodao je.

Druga odluka ticala se repatrijaciju građana s područja pogođenih ratom.

"Sve hrvatske građane vratili smo u Hrvatsku u roku od četiri-pet dana", naveo je. "Hrvatska je platila pet avionskih letova oko 856 tisuća eura", dodao je. Naglasio je kako svi koji su ostali, ostali su jer su tako htjeli.

"Ukupan broj hrvatskih državljana koji se vratio je 870, s njima se vratio 101 državljanin trećih zemalja. Svi oni koji su ostali su ostali na vlastitu odgovornost. U slučaju da se situacija dalje zakomplicira možemo ponovno reagirati", naveo je i dodao da je riječ o najvećoj i najuspješnijoj repatrijaciji državljana iz ratom pogođenih područja.

Kada se steknu sigurnosni uvjeti, hrvatski vojnici će se vratiti u domovinu, dodao je Plenković.

Na pitanje je li pitanje Zurovca politička prostitucija, Plenković je rekao kako je sam Zurovac rekao da je njegova izjava od prije neki dan bio politički gaf.

Više uskoro...