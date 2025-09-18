Livaković na predstavljanju govorio o Modriću: 'Mislim da svi znaju gdje je Girona'

Dominik Livaković predstavljen je u četvrtak kao novi igrač španjolskog prvoligaša Girone, u koju je stigao na posudbu iz turskog Fenerbahcea.

Istaknuo je Livaković da mu je jako drago što nastavlja karijeru u Španjolskoj.

"Pružila se prilika da dođem ovamo i ideja mi se jako svidjela. Jako sam sretan što sam ovdje. Došao sam da budem najbolji vratar koji mogu biti i da pomognem koliko god mogu u onome što trener Míchel traži. Bit ću spreman kada se ukaže prilika", rekao je na početku pa se osvrnuo na utjecaj kapetana hrvatske reprezentacije Luke Modrića na njegov dolazak u Gironu:

"Puno razgovaram s Modrićem jer mi je prijatelj i suigrač. Puno mi je pomogao i savjetovao me da dođem ovdje. Jako mi je lijepo govorio o ovom klubu i o LaLigi. Posljednji sati prijelaznog roka bili su vrlo napeti i sve je odlučeno, praktički, u posljednjim satima."

Livaković, koji je na pitanja na konferenciji za medije odgovarao na hrvatskom jer još nije svladao španjolski, rekao je okupljenima da je dugo pratio svoj novi klub.

"Poznavao sam Gironu iz posljednje dvije sezone, posebno s njihovim ulaskom u Ligu prvaka. Mislim da danas svi znaju gdje je Girona. Šteta je što nismo osvojili tri boda protiv Celte (1:1), vidio se dobar napad i dobra obrana. Nadam se pobjedi u sljedećoj utakmici", izjavio je.

"Prvi put sam u Gironi, iako sam znao da se ovdje jako dobro jede i jedva čekam otkriti grad i njegovu okolicu", zaključio je Livaković.

