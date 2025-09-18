Neprocjenjiv trenutak kada sudac kaže Palmeru da mu šmrklji vise, a ovaj ih u neugodnjaku obriše o dres

Navijačko oko sokolovo uočilo je ono što izgleda kao da je sudac rekao Coleu Palmeru da obriše nos na utakmici u Munchenu između Bayerna i Chelseaja u prvom kolu Lige prvaka.

Palmer je zabio jedini gol Bluesa na utakmici koja je otvorila novu kampanju Lige prvaka i koja je završila porazom londonske momčadi od 3-1. Autogol Trevoha Chalobaha i dva gola engleske zvijezde Harryja Kanea bili su dovoljni da Bavarcima osiguraju tri boda.

Međutim, Palmer je privukao pažnju mnogih navijača, i to ne samo zbog povratka u formu na najveću pozornicu. Navijači su uvjereni da je 23-godišnjak snimljen kamerom s nesretnim 'blagom' koje mu visi iz nosa u prvom poluvremenu.

Moglo bi proći nezapaženo da engleski reprezentativac nije stao razgovarati sa sucem Joseom Mariom Sanchezom. Kada se Palmer našao u krupnom planu za vrijeme razgovora sa španjolskim sucem, gledatelji su primijetili kako Sanchez suptilno pokazuje Palmeru prema njegovom nosu.

Blago u nosu

Palmer je odjednom shvatio nešto na svom licu i obrisao to o dres, na što je Sanchez izgledao kao da mu je lagano pokazao palac gore kako bi mu dao do znanja da je shvatio, sve dok se pripremao za nastavak igre.

Navijači koji su primijetili interakciju pronašli su smiješnu stranu neugodne situacije.

Jedan navijač je pohvalio suca za njegov profesionalizam, rekavši: "To je zapravo jako lijepo od suca! Ponekad imaš nešto na licu, a ljudi samo gledaju i ništa ne govore."

Drugi korisnik se našalio da je sudac to istaknuo zbog broja ljudi koji će sigurno gledati sukob, rekavši: "Sudac konferencijske lige bi to pustio, nitko to ne gleda."

Kad malo bolje razmislimo, možda njegova poznata proslava golova nije samo simuliranje grijanja hladnog Palmera.

Situaciju pogledajte OVDJE.

