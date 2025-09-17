Derbi na Anfieldu, Jurić i Pašalić na noge prvacima, Sučić na Šutala, a Stanišić protiv Chelseaja

Liverpool - Atletico 0 - 0

PSG - Atalanta 0 - 0

Ajax - Inter 0 - 0

Bayern - Chelsea 0 - 0

Druga od ukupno tri večeri zaredom prvog kola nove sezone Lige prvaka donosi novih šest utakmica, a nakon uvodne dvije u terminu od 18:45, s posebnim ćemo zanimanjem pratiti udarne četiri u udarnom terminu od 21 sat.

- Oršić je ušao u 33. minuti umjesto Dimate. Pafos je još uvijek s igračem manje.

- I UEFA je istaknula dvoboj Kovača i Tudora te usporedila četvrt stoljeća razlike.

September 2000: Tudor and Kovač both score in 4-4 draw ⚖️



September 2025: Tudor and Kovač coach 4-4 draw ⚖️#UCL pic.twitter.com/w9qbpjTas7 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 17, 2025

- U Parizu je došlo do sukoba navijača.

17.09.2025, Streetfight PSG🇫🇷 hooligans vs Atalanta🇮🇹 & Frankfurt🇩🇪, ~40x40, 1312 intervened, 25 Atalanta arrested, click here for more: https://t.co/sTNRv1rRBw



FOLLOW NEW IG: https://t.co/nxIt71sJMX



All in one place. Tap to download.

🔗 https://t.co/FXnrFRpzhv pic.twitter.com/4iHb02MGfM — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) September 17, 2025

- Na Pireju je nula nakon pola sata igre. Oršić je na klupi, a njegovi su ostali s igračem manje nakon što je Brazilac Bruno dobio dva žuta, u 15. i 26. minuti. Slavia Prag doma vodi 1-0 golom Mbodjija u 23. minuti.

NAJAVA

Nakon utakmica Olympiakos - Pafos te Slavia Prag - Bodo/Glimt, PSG kao aktualni prvak dočekuje Atalantu Ivana Jurića te Marija Pašalića. Aktualni doprvak Inter našeg Petra Sučića gostuje kod Ajaxa Josipa Šutala. Bayern Josipa Stanišića dočekuje svjetskog klupskog prvaka Chelsea, a u poslastici večeri Liverpool dočekuje Atletico Madrid.

U četvrtak nas očekuje zaključnih šest utakmica prvog kola.

Standings provided by Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: Predsjednik Nadzornog odbora Dinama nakon povijesnog dana: 'Počinje novo Dinamovo proljeće'