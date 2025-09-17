Derbi na Anfieldu, Jurić i Pašalić na noge prvacima, Sučić na Šutala, a Stanišić protiv Chelseaja
Tijek utakmica Lige prvaka pratite UŽIVO na portalu Net.hr od 21 sat
Liverpool - Atletico 0 - 0
PSG - Atalanta 0 - 0
Ajax - Inter 0 - 0
Bayern - Chelsea 0 - 0
Druga od ukupno tri večeri zaredom prvog kola nove sezone Lige prvaka donosi novih šest utakmica, a nakon uvodne dvije u terminu od 18:45, s posebnim ćemo zanimanjem pratiti udarne četiri u udarnom terminu od 21 sat.
- Oršić je ušao u 33. minuti umjesto Dimate. Pafos je još uvijek s igračem manje.
- I UEFA je istaknula dvoboj Kovača i Tudora te usporedila četvrt stoljeća razlike.
- U Parizu je došlo do sukoba navijača.
- Na Pireju je nula nakon pola sata igre. Oršić je na klupi, a njegovi su ostali s igračem manje nakon što je Brazilac Bruno dobio dva žuta, u 15. i 26. minuti. Slavia Prag doma vodi 1-0 golom Mbodjija u 23. minuti.
NAJAVA
Nakon utakmica Olympiakos - Pafos te Slavia Prag - Bodo/Glimt, PSG kao aktualni prvak dočekuje Atalantu Ivana Jurića te Marija Pašalića. Aktualni doprvak Inter našeg Petra Sučića gostuje kod Ajaxa Josipa Šutala. Bayern Josipa Stanišića dočekuje svjetskog klupskog prvaka Chelsea, a u poslastici večeri Liverpool dočekuje Atletico Madrid.
U četvrtak nas očekuje zaključnih šest utakmica prvog kola.
