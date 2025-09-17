Fenerbahče kiksao tjedan dana prije okršaja s Dinamom: Gol u 93. minuti bacio ih u očaj

U zaostaloj utakmici prvog kola turske Superlig nogometaši Fenerbahcea su kiksali te su pred svojim navijačima odigrali 2-2 protiv Alanyaspora.

Golom Kaye gosti su poveli u 18. minuti te su u vodstvu bili sve do završnog dijela ogleda. Fenerbahce je uspio napraviti preokret unutar samo pet minuta. Prvo je u 72. na 1-1 izjednačio Nelson Semedo, dok je u 76. marokanski napadač En-Nesyri bio strijelac za 2-1.

Minimalnu prednost Fenerbahce nije uspio zadržati do kraja već je u trećoj minuti nadoknade Ozdemir postavio konačnih 2-2.

Na ljestvici je vodeći Galatasaray, aktualni prvak, s 15 bodova, odnosno, svih pet pobjeda. Drugoplasirani Fenerbahce ima četiri boda manje, dok treći Trabzonspor ima deset bodova.

Fenerbahce kod Dinama u Zagrebu gostuje 24. rujna u sklopu prvog kola nove sezone Europske lige, a prije tog dvoboja Fenerbahce će još odraditi ligaško gostovanje kod Kasimpase.

