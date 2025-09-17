Mbappe se približio još jednom rekordu u Realu: Tek mu 26 godina...

Francuski nogometaš Kylian Mbappe proslavio je u utorak mali jubilej u dresu madridskog Reala, dao je oba pogotka u slavlju 2-1 protiv Marseillea u Ligi prvaka čime je došao do 50. pogotka za Real.

Protiv Marseillea Mbappe je dva puta pogađao s bijele točke, a time je došao do šest golova ove sezone u svim natjecanjima za Real. Prošle sezone je 26-godišnji Francuz postigao 44 gola u 56 nastupa i time se najviše približio rekordu Cristiana Ronalda.

Portugalcu su u Realu za prvih 50 pogodaka trebala tek 54 nastupa, dok je Mbappe trebao deset nastupa više da bi došao do te brojke pogodaka. No, Mbappeova statistika je izuzetno dobra ako se pogledaju sve druge novije zvijezde Reala osim Cristiana Ronalda.

Karim Benzema je trebao 106 nastupa da bi došao do 50. pogotka za Real. Velšaninu Garethu Baleu je trebalo 108 nastupa, a brazilskim nogometašima Viniciusu Junioru i Rodrygu daleko više. Prvo spomenutom točno 200 nastupa, a potonjem 201 nastup.

„Samo radim ono što trener, navijači i suigrači traže od mene, a kada se podvuče crta jedino je važno da pobjeđujemo“, rekao je nakon utakmice protiv Marseillea Kylian Mbappe.

