hm hm /

Imamo li već rezultat derbija? Ovakav gaf još nije viđen u hrvatskom nogometu

Imamo li već rezultat derbija? Ovakav gaf još nije viđen u hrvatskom nogometu
Foto: Luka Stanzl/pixsell

Što vi mislite?

17.9.2025.
17:25
Sportski.net
Luka Stanzl/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Hajduk i Dinamo prvi put ove sezone igraju vječiti derbi. Mjesto radnje je stadion Poljud, a obje ekipe u taj susret ulaze nakon neočekivanih poraza od Varaždina i Gorice.

Ono što je nekima zapalo za oko je ono što se pojavila na službenoj stranici lige, a to je da pod rezultatima i rasproedom utakmica stoji da će utakmica završiti rezultatom 0:0.

Imamo li već rezultat derbija? Ovakav gaf još nije viđen u hrvatskom nogometu
Foto: Screenshot/shnl

Veliki derbi Hajduka i Dinama na Poljudu 20. rujna možete od 17.00 pratiti u tekstualnom prijenosu UŽIVO na portalu Net.hr.

Bilo kako bilo, takav rezultat i ne bi bio neočekivan s obzirnom na to kako ove ekipe igraju, s puno oscilacija i iznenađujućih trenutaka u formi i na terenu. 

POGLEDAJTE VIDEO: Predsjednik Nadzornog odbora Dinama nakon povijesnog dana: 'Počinje novo Dinamovo proljeće'

DinamoHajdukRezultatGaf
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
hm hm /
Imamo li već rezultat derbija? Ovakav gaf još nije viđen u hrvatskom nogometu