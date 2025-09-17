Dinamo objavio jako važnu vijest za navijače koji žele u Split na derbi s Hajdukom

Dinamo je na društvenim mrežama objavio vijest oko prodaja ulaznica za gostujuće navijače za nadolazeći derbi s Hajdukom u Splitu ove subote.

Objavu Dinama prenosimo u cijelosti:

"GNK Dinamo je tražio i iznimno dobio dozvolu da prodaje ulaznice za gostovanje u Splitu dan prije utakmice te zbog toga mijenjamo raspored prodaje. U ovom trenutku prodano je oko 1050 ulaznica za navijače Dinama 🎟️🔥

Novi raspored prodaje ulaznica za utakmicu Hajduk - Dinamo:

Srijeda 17.9. od 9 do 19 sati za vlasnike godišnjih ulaznica

Četvrtak 18.9. od 11 do 19 sati za članove kluba

Petak 19.9. od 11 do 19 sati slobodna prodaja"

Veliki derbi Hajduka i Dinama na Poljudu 20. rujna možete od 17.00 pratiti u tekstualnom prijenosu UŽIVO na portalu Net.hr.

