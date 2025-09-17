Legendarni vratar Hajduka pred rasprodani Poljud: 'Livaja je ključ, ali navijači ne smiju biti jači od igrača'

Uoči subotnjeg velikog derbija na Poljudu, gdje će se od 17 sati u sklopu 7. kola SuperSport HNL-a sastati Hajduk i Dinamo, portal Net.hr donosi ODBROJAVANJE do spektakla kroz razgovore s legendama hrvatskog nogometa, poznatim trenerima i bivšim igračima dva najveća hrvatska kluba.

Sve o SuperSport HNL-u pratite na portalu Net.hr.

Derbi Hajduk – Dinamo 20. rujna pratite od 17:00 u tekstualnom prijenosu UŽIVO na portalu Net.hr.

Oba kluba ulaze u derbi izjednačeni na vrhu ljestvice s po 13 bodova, ali i nakon razočaravajućih rezultata u posljednja dva kola. Dinamo je remizirao u Varaždinu (2:2), a potom izgubio kod kuće od Gorice (1:2), dok je Hajduk odigrao 2:2 s Rijekom i izgubio u Varaždinu 2:0.

Utakmicu je za 'Svijet Bilih' najavio Vladimir Balić, legendarni vratar i ikona Hajduka.

Vaše mišljenje uoči subotnjeg derbija – kako će utakmica izgledati?

'Uvod u subotnji derbi sigurno će biti obilježen onim što se događalo u prethodnom kolu. I Hajduk i Dinamo su izgubili, pa vjerujem da će obojica trenera sada težiti očuvanju neporazivosti.

Očekujem da će pristup biti oprezniji, više taktički – moguće i s ciljem da derbi završi neriješeno. Nitko se neće htjeti dodatno izlagati nakon poraza koje su doživjeli.'

Poljud je rasprodan, Hajduk je pokazao određeni uzlet iako je poražen u zadnjem kolu. Koliko će atmosfera biti važan faktor?

'Navijačka energija uvijek je bila veliki plus. U prošlosti nam je ta atmosfera donosila dodatnu snagu. No, u novije vrijeme, kad god bi stadion bio pun, često bi se dogodilo da momčad jednostavno ne odgovori na tu razinu podrške.

Najgore je kad navijači vjeruju više od igrača. Nadam se da će ovog puta igrači shvatiti koliku snagu im tribine daju i dati sve od sebe. Ako daju maksimum, rezultat će doći – ali samo ako energija na terenu bude barem jednaka onoj s tribina.'

Stigla su tri nova španjolska pojačanja, a trener Garcia im je sunarodnjak. Mogu li biti prevaga u ovakvom derbiju?

'Hoće li igrati bolje jer imaju tu španjolsku poveznicu – to ćemo tek vidjeti. Najvažnije je da filozofija igre u derbiju bude afirmativna prema našim napadačima i krilima. Hajduk ima privilegiju što ima najboljeg napadača u ligi – Marka Livaju.

Ključ će biti hoće li Garcia uspjeti dovesti igru bliže Livaji. Ako mu se omoguće polušanse, on ih zna pretvoriti u golove. Filozofija igre bit će presudna, više od bilo kojeg pojedinca. Španjolci mogu pomoći, ali strategija odlučuje.'

Pogledajte video: Španjolac na klupi Rijeke najavljuje prvu pobjedu: 'Igrači moraju pokazati pravu razinu'