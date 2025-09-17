Legenda srpskog nogometa u nevjerici: 'Njegov otac je preminuo pod gotovo istim okolnostima...'

Bivši kapetan Crvene Zvezde Dejan Milovanović umro je u utorak u 41. godini života.

Milovanoviću je pozlilo tijekom utakmice veterana. Hitna je brzo stigla, ali reanimacija nije uspjela.

Za Crveno-bijele je Milovanović igrao od 2001. do 2008. godine i bio i kapetan momčadi. Odigrao je 173 utakmice i postigao 20 golova. Poslije je igrao za Lens, Panionios i Voždovac. Za reprezentaciju Srbije nastupio je dva puta.

Iznenadna Milovanovićeva smrt ostavila je u šoku legendu Zvezde i srpskog nogometa Dragana Džajića koji nije skrivao tugu i nevjericu.

"Iznenadilo me je. Mlad je, 41. godinu. Stizale su mi poruke sinoć kada se to dogodilo. Bio sam van sebe. Nisam mogao vjerovati. Njegov otac Đorđe preminuo je pod gotovo istim okolnostima. Igrajući mali nogomet", rekao je Džajić za Kurir.

"Bio je igrač za velika djela. Mogao je puno trčati, bio je iznimno građen, imao je strašan i razoran šut... Mogao je napraviti još bolju karijeru nego što je imao. Zvezda, Lens i dvije utakmice u reprezentaciji nisu bili njegov domet... Mogao je puno više. Nevjerojatno je što mu se dogodilo. Život je bio pred njim. Žao mi je jako", poručio je.

