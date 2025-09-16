Užasne vijesti iz Srbije: Bivši kapetan Crvene zvezde preminuo tijekom utakmice

Tužne vijesti iz susjedstva. Preminuo je bivši kapetan Crvene Zvezde, Dejan Milovanović u 41. godini života.

Kako prenosi Kurir, Milovanoviću je pozlilo tijekom utakmice veterana. Hitna je brzo stigla, ali reanimacija nažalost nije uspjela. Dejan je bio sin Đorđa Milovanovića koji je također igrao za Zvezdu. Dejan je rođen 1984. godine, a za Zvezdu je debitirao 2001. godine sa 17 godina.

Za Crveno-bele je igrao od 2001. do 2008. godine i bio i kapetan momčadi. Odigrao je 173 utakmice i postigao 20 golova. Poslije je igrao za Lens, Panionios i Voždovac. Za reprezentaciju Srbije igrao je dva puta.

Neka mu je laka zemlja.

