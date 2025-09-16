Novi predsjednik Nadzornog odbora Dinama za RTL Danas: 'Ovime je zatvoreno trnovito poglavlje'

Na Maksimiru je večeras održana sjednica nove Skupštine Dinama. Zagrebački klub u subotu je odradio prve potpuno demokratske izbore u svojoj povijesti.

7512 članova kluba dalo je svoj glas i pružilo podršku Zvonimiru Bobanu i Dinamovom proljeću. Dinamo će od sada funkcionirati prema novom Statutu i s novim ljudima na čelu kluba. Ukinut je Izvršni odbor, Nadzorni odbor od sada ima devet članova, a broj skupštinara smanjen je sa 60 na 50. Funkcija predsjednika kluba i predsjednika Uprave spaja se u jednu, a tu dužnost preuzima Zvonimir Boban.

Ines Goda Forjan javila se uživo s Maksimira nakon sjednice i ispričala da je bilo zanimljivo. Boban je bio dobro raspoložen, čestitao svih 50 skupštinara, zahvalio svima koji su izašli na izbore i pogotovo Zajecu. Jednoglasno je izabran za predsjednika, doživio je emotivan trenutak, dobio dugi aplauz, zagrlio Zajeca i poručio skupštinarima da prestanu jer ne želi plakati.

Uzviknuo je povijesnu rečenicu: "Dinamo iznad svih, a pogotovo iznad mene". obznanio je kako Zajec ostaje počasni predsjednik kluba.

Sve o Dinamu čitajte na portalu net.hr

Kao prvi čovjek NO izabran je Franjo Šušnjara koji je razgovarao za RTL Danas.

"Ovo je bila trnovita borba koja je trajala preko 15 godina. Ovim činom, novim statutom, te izborima je zatvoreno trnovito poglavlje i počelo je novo Dinamovo proljeće", kazao je Šušnjara.

'Bitno je što Zajec ostaje'

"U našem programu je sportska izvrsnost, jurišanje na titulu u prvenstvu i Kupu, što bolji uspjesi u Europi", rekao je novi predsjednik Nadzornog odbora.

Što poručuje Bobanu?

"Želimo mu uspješan mandata, u kojem se odgajaju nove generacije nogometaša, osnažuje se identitet navijača, radi se s članovima koji su vlasnici Dinama i Dinamo pripada njima", rekao je Šušnjara za RTL Danas.

Zajec ostaje u klubu kao počasni predsjednik.

"Bitno je što Zajec ostaje, danas su zajedno bile dvije legende koje se nadopunjuju, drago nam je da ostaje s nama", rekao je Šušnjara pa objasnio kako navijači mogu utjecati na klub.

"Borba za statut nije bila bila borba za akt kao akt već volju građana koja se može izraziti putem referenduma i kroz skupštinare, nadam se da nećemo iznevjeriti njihovo povjerenje", zaključio je Šušnjara.