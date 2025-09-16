Nizozemci pred Ligu prvaka: 'Južni susjedi očito nisu čuli za Ivana Perišića'

PSV i Royale Union SG će otvoriti novu sezonu Lige prvaka u utorak u 18:45. Za Union će to biti prva utakmica ikada u Ligi prvaka, a sudbina je namjestila da to bude u susjednoj Nizozemskoj.

Belgijci dolaze s optimizmom u 130 kilometara udaljeni Eindhoven, a u medijima najavljuju da su fizički jači od PSV-a i da je to njihova prednost, čvrsta i agresivna igra. Korespondent iz Francuske za PSV Inside podsjeća Belgijce da oni imaju Ivana Perišića.

'Perišić će preuzeti vodstvo'

„Naš sutrašnji protivnik očito voli pričati o fizičkim dvobojima i zastrašivanju. To me podsjetilo na Perišića, koji će nesumnjivo imati odgovor na to. Očekujem da će Perišić sutra preuzeti vodstvo. Ne očekujem da će Veerman i Jerdy imati neke žestoke bitke jedan na jedan.

Fizički nogomet nije naša stvar. Očito naši susjedi s juga nikada nisu čuli za izvjesnog Perišića. Jako se veselim tome“, rekao je E. Kriek o utakmici između PSV-a i Royale Union Saint-Gilloisea.

