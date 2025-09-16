Spremni smo za novu sezonu! Ovo su favoriti za osvajanje elitnog europskog natjecanja

Došao je i dan kada počinje nova sezona Lige prvaka. Europski nogomet se vratio na velika vrata početkom liga petica, a sada kreće i elitno nogometno natjecanje Starog kontinenta.

Pred početak smo bacili pogleda na kladionice da vidimo tko su prvi favoriti ove sezone. Na prvom mjestu su izjednačeni Liverpool i Barcelona. Prema portalu Oddschecker, oba kluba su na koeficijentu sedam za osvajanje LP. Slijedi ih branitelj naslova PSG na 7,5 pa zatim Arsenal na 8.

Real Madrid tek je peti favorit s koeficijentom 9. Nakon njih je Manchester City s 10 pa zatim Bayern i Chelsea koji su izjednačeni na koeficijent 13. Ostali su dosta daleko, ali podcrtajmo da top 10 favorita zatvaraju Napoli, Tottenham i Inter koji su svi na koeficijentu 26.

Koliko su u pravu kladionice saznat ćemo u sljedećih osam mjeseci. Prošle sezone se novi forma pokazao kao pun pogodak i donio je novu dozu zanimljivosti. Nadamo se da će i ove sezone biti uzbudljivo.

