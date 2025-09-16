Svjetski i europski prvak u 38. godini promijenio klub

Bivši veznjak španjolske nogometne reprezentacije Juan Mata (37), koji je s "furijom" osvojio naslov svjetskog prvaka 2010. i europskog prvaka 2012., u smiraj svoje karijere provest će drugu sezonu u Australiji, on je prešao iz Western Sydney Wanderersa u Melbourne Victory.

"Odlučan sam i motiviran za osvajanje trofeja, ali i za dugoročan rad u klubu kako bih ojačao nogomet u ovoj zemlji", kazao je Mata koji je prošle sezone zabio jedan gol uz tri asistencije u 22 nastupa, najčešće s klupe.

Sve novosti o transferima nogometaša pratite na portalu Net.hr.

The Juan and only 🤩



Melbourne Victory is thrilled to announce the signing of Juan Mata ahead of the 2025/26 A-League Men’s Season. https://t.co/xS0c2gzRwX — Melbourne Victory (@gomvfc) September 15, 2025

Mata je najveći dio karijere proveo u engleskoj Premier ligi, od 2011. do 2014. je nastupa za Chelsea, a od 2014. do 2022. za Manchester United. Uslijedila je epizoda u japanskom Visselu iz Kobea, a onda i preseljenje u Australiju.

POGLEDAJTE VIDEO: Janica Kostelić iskreno: 'Ni olimpijska medalja nije toliko iscrpljujuća kao roditeljstvo'