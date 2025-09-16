Preokret pred Zlatnu loptu: Mlada zvijezda Barcelone prijeti Dembéléu i izaziva kaos u Parizu!

Dok se Pariz priprema za još jednu glamuroznu dodjelu Zlatne lopte, iza kulisa se odvija prava drama. Iako su kladionice francuskog reprezentativca Ousmanea Dembéléa postavile kao glavnog favorita, sve više se priča o mogućem iznenađenju – dolasku mladog čuda Barcelone, Laminea Yamala, na vrh svjetske scene, kako tvrdi španjolski AS.

Ima samo 18 godina, ali već polako ulazi u ozbiljne razgovore o najvećem individualnom trofeju u nogometu. Dok PSG lobira da njihova zvijezda Dembélé preuzme titulu najboljeg, Yamal tiho gradi svoj put prema vrhu, iako se sam nedavno našalio da mu cilj nije "jedna", nego "nekoliko" Zlatnih lopti.

Pariski pritisak i FIFA-ina pravila igre

Paris Saint-Germain ove godine ima čak devet svojih igrača među 30 nominiranih, što nikako nije zanemariva brojka. Dembélé, Neves, Vitinha, Fabián Ruiz, Achraf Hakimi, Donnarumma i drugi nadaju se da će njihovo europsko slavlje (nakon osvajanja Lige prvaka) biti presudno u odluci.

Ipak, nova pravila glasačkog procesa mogla bi donijeti obrat. Umjesto prijašnjih 170, sada će glasovati 100 novinara iz zemalja čijih se reprezentacije nalaze među 100 najboljih na FIFA ljestvici. Fokus će se pritom staviti više na individualne i odlučujuće učinke, što bi moglo otvoriti vrata Yamalu, unatoč tome što Barcelona nije osvojila Ligu prvaka.

U sjeni bojkota i tajni

Prošle godine, curenje informacija oko pobjede Rodrija (što je naljutilo Real Madrid) izazvalo je bojkot francuskog France Footballa i dodjele, pa su organizatori ove godine odlučili pooštriti mjere tajnosti. Nitko – pa ni sam pobjednik – neće znati ishod do kasno u noći 22. rujna.

Prvi put potpuna ravnopravnost

Ove godine donosi i važnu prekretnicu – nagrade za muškarce i žene po prvi put će biti u potpunosti izjednačene, čime se dodatno naglašava jednakost na najvećoj pozornici svjetskog nogometa.

