tepih u gorici /

Gorica se vraća kući na novi travnjak: Evo što su spremili za sve navijače!

Gorica se vraća kući na novi travnjak: Evo što su spremili za sve navijače!
Foto: Marko Prpic/pixsell

Nema terena na kojem nisu barem jednom slavili.

16.9.2025.
11:58
Sportski.net
Marko Prpic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Nakon povijesne pobjede nad Dinamom na Maksimiru i šestog gostovanja u nizu, Gorica se u nedjelju vraća kući, pred svoje navijače, na novi travnjak, dočekujući Slaven Belupo.

Tim trijumfom Gorica je kompletirala sve klubove i stadione u najvišem rangu od 2018. nema terena na kojem nisu barem jednom slavili.

Veliki derbi Hajduka i Dinama na Poljudu 20. rujna možete od 17.00 pratiti u tekstualnom prijenosu UŽIVO na portalu Net.hr.

Sve o domaćem nogometu čitajte na portalu Net.hr!

Utakmica počinje u 17:00, a ulaznice za sve sektore dostupne su po samo 1 euro. Uz najavljeno lijepo vrijeme i temperaturu do 28°C, očekuje se odlična posjećenost i pravi domaći spektakl.

POGLEDAJTE VIDEO: Provjerili smo koja je tajna dugovječnosti Luke Modrića

GoricaDinamoTravnjak
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
tepih u gorici /
Gorica se vraća kući na novi travnjak: Evo što su spremili za sve navijače!