Gorica se vraća kući na novi travnjak: Evo što su spremili za sve navijače!
Nema terena na kojem nisu barem jednom slavili.
Nakon povijesne pobjede nad Dinamom na Maksimiru i šestog gostovanja u nizu, Gorica se u nedjelju vraća kući, pred svoje navijače, na novi travnjak, dočekujući Slaven Belupo.
Tim trijumfom Gorica je kompletirala sve klubove i stadione u najvišem rangu od 2018. nema terena na kojem nisu barem jednom slavili.
Utakmica počinje u 17:00, a ulaznice za sve sektore dostupne su po samo 1 euro. Uz najavljeno lijepo vrijeme i temperaturu do 28°C, očekuje se odlična posjećenost i pravi domaći spektakl.
