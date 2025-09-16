Gorica se vraća kući na novi travnjak: Evo što su spremili za sve navijače!

Nakon povijesne pobjede nad Dinamom na Maksimiru i šestog gostovanja u nizu, Gorica se u nedjelju vraća kući, pred svoje navijače, na novi travnjak, dočekujući Slaven Belupo.

Tim trijumfom Gorica je kompletirala sve klubove i stadione u najvišem rangu od 2018. nema terena na kojem nisu barem jednom slavili.

Utakmica počinje u 17:00, a ulaznice za sve sektore dostupne su po samo 1 euro. Uz najavljeno lijepo vrijeme i temperaturu do 28°C, očekuje se odlična posjećenost i pravi domaći spektakl.

