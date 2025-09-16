Predsjednik Barcelone ima novu ‘opsesiju’: Želi najbolju devetku svijeta kao nasljednika Lewandowskog!

Barcelona već razmišlja o budućnosti bez Roberta Lewandowskog, a prema izvješćima iz Španjolske, predsjednik Joan Laporta ima jasnu viziju tko bi trebao preuzeti ulogu prve napadačke opcije na Camp Nouu baš upravo Erling Braut Haaland.

Kako prenosi katalonski El Nacional, Laporta je 'opsjednut' idejom da dovede norvešku gol-mašinu još otkako je ponovno preuzeo predsjedničku funkciju u klubu. Navodi se i kako u Barceloni vlada priličan optimizam da bi Haaland jednoga dana mogao obući Blaugrana dres.

Haaland je trenutačno pod ugovorom s Manchester Cityjem sve do 2034. godine, uz plaću od oko 400.000 funti tjedno. Kada je posljednji put produžio ugovor s engleskim prvakom, iz njega su uklonjene sve izlazne klauzule koje su prethodno postojale, što dodatno komplicira posao za sve zainteresirane klubove.

Unatoč financijskim problemima koji Barcelonu prate već nekoliko sezona, Laporta navodno ne odustaje. Klub se priprema za povratak na obnovljeni Camp Nou, a predsjednik želi da taj povratak obilježi i dolazak još jedne globalne nogometne zvijezde — možda čak i najboljeg "broja 9" današnjice.

Iako bi transfer bio izuzetno skup, kako zbog odštete tako i zbog plaće, Laporta smatra da bi Haaland mogao postati novi simbol povratka Barcelone u sami vrh europskog nogometa.

